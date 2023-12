Bułgaria i Rumunia w strefie Schengen. Są ograniczenia

Strefa Schengen w Europie rozszerza się o dwa kolejne kraje. Państwa członkowskie UE zgodziły się na rozszerzenie obszaru o Rumunię i Bułgarię, jak poinformowała hiszpańska prezydencja Rady na platformie X. Zgodnie z tym kontrole osobowe na wewnętrznych granicach powietrznych i morskich mają zostać zniesione od końca marca 2024 roku. Decyzja w sprawie zniesienia kontroli na granicach lądowych ma zostać podjęta później.

Strefa Schengen ma zapewniać nieograniczony przepływ osób w Europie. Dotychczas do niej należało 23 z 27 krajów członkowskich UE, a także Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria.

Austria odpuszcza

Dotychczasowe próby przyjęcia Rumunii i Bułgarii, do strefy Schengen kończyły się niepowodzeniem głównie z powodu oporu Austrii. Rząd w Wiedniu uzasadniał brak zgody tym, że przybywało zbyt wielu niezarejestrowanych migrantów. A nowi członkowie mogą być przyjęci tylko jednomyślnie. Rumunia i Bułgaria czekały na tę decyzję od 2011 roku.

Decyzję krajów UE z zadowoleniem przyjęła Komisja Europejska. Przystąpienie Rumunii i Bułgarii ma wspierać podróże, handel i turystykę, a także dalsze umocnienie jednolitego rynku. Przewodnicząca Komisji, Ursula von der Leyen, powiedziała, że jest to istotny krok naprzód zarówno dla obu krajów, jak i dla ogółu strefy Schengen. To wielkie osiągnięcie jest rezultatem ciężkiej pracy, zaangażowania i wytrwałości obu krajów.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz (SPD) nazwał zakończenie kontroli na granicach powietrznych i morskich wiosną pierwszym krokiem. Jak napisano na jego profilu X: „Niemcy będą dalej wspierać pełną integrację z obszarem Schengen. Tak Europa łączy się bardziej!” Wszystkie państwa członkowskie UE, gdy są gotowe, stają się pełnymi członkami strefy Schengen. Jest to zarówno prawo, jak i zobowiązanie.

Pod obserwacją

Rumunia i Bułgaria przystąpiły do UE już w 2007 roku. Jednak do września tamtego roku wymiar sprawiedliwości i praworządność były pod szczególnym nadzorem Komisji Europejskiej z powodu rozprzestrzeniającej się korupcji i zorganizowanej przestępczości. Z powodu tych problemów przez długi czas nie było jednomyślności wśród szefów państw i rządów co do przyjęcia tych krajów do UE. W połowie września Komisja Europejska oficjalnie zakończyła szczególny nadzór, stwierdzając, że Rumunia i Bułgaria są gotowe do przystąpienia do Unii.

Już w sobotni wieczór resort spraw zagranicznych Niemiec w Berlinie złożył gratulacje obu krajom. „Dzisiaj Europa zacieśnia bardziej współpracę” –napisano na platformie X (dawniej Twitter). Kontrole na wewnętrznych granicach powietrznych i morskich z Bułgarią i Rumunią szybko znikną, a niedługo potem kontrole na granicach lądowych. Niemcy dalej będą się to popierać.

(DPA/jar)

