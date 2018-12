Brytyjska premier szuka poparcia w Berlinie

W samym środku zamieszania wokół głosowania nad umową brexitową kanclerz Niemiec Angela Merkel spotka się dziś w Berlinie z brytyjską premier Theresą May. – Rozmowy odbędą się na prośbę strony brytyjskiej – poinformował rzecznik rządu Niemiec Steffen Seibert. Wcześniej May chce porozmawiać z premierem Holandii.

Premier Wielkiej Brytanii zdecydowała wczoraj o przesunięciu zaplanowanego na ten wtorek głosowania w brytyjskim parlamencie ws. wynegocjowanej z Unią Europejską umowy o wyjściu ze wspólnoty. Przemawiając do posłów May przyznała, że porozumienie wywalczone przez jej rząd nie znalazłoby większości w Izbie Gmin. – Umowa zostałaby odrzucona przez znaczną większość – powiedziała.

Przesuwając głosowanie May zyskała nieco na czasie, nowej daty na razie nie ogłoszono. To na jakich zasadach Wielka Brytania opuści Unię Europejską pozostaje tym samym niejasne. May zapowiedziała, że będzie chciała renegocjować przyjętą już przez kraje wspólnoty umowę brexitową. Tego domagają się od niej krytycy porozumienia w Wielkiej Brytanii. I właśnie o tej sprawie May chce rozmawiać w Berlinie z Merkel.

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk poinformował na Twitterze, że UE nie zamierza renegocjować przyjętej już umowy. Ale zaproponował Brytyjczykom rozmowy na marginesie czwartkowego unijnego szczytu UE w Brukseli.

May przesuwa w parlamencie głosowanie ws. Brexitu

Exit from brexit

W Wielkiej Brytanii wciąż mówi się z kolei o drugim referendum ws. Brexitu. Wspomina się też o możliwości „exit from brexit”, czyli wycofaniu się brytyjskiego rządu z planów opuszczenia wspólnoty. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł wczoraj, że Londyn mógłby bez problemu odwołać brexit, bez zgody innych krajów wspólnoty. Rząd Wielkiej Brytanii zapewnia jednak, że takie rozwiązanie nie wchodzi w grę.

szym (afp/dpa/rtr)