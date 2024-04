Broń Hamasu w Bułgarii. Trop prowadził też do Polski

Mężczyźni zostali aresztowani w grudniu 2023 w Niemczech i Holandii pod zarzutem przygotowań do ataków terrorystycznych.

Według niemieckiej prokuratury, mieli oni szukać podziemnego składu broni w Europie, który w przeszłości został potajemnie utworzony przez Hamas. Jeden z aresztowanych w Berlinie został poinstruowany przez przywódców Hamasu, jak zlokalizować broń. Trzech z aresztowanych kilkakrotnie podróżowało z Berlina m. in. do Polski. Dlatego niemieccy śledczy mieli podejrzewać, że skład broni może znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej.

Jak podaje "Der Spiegel", Federalny Urząd Kryminalny (BKA) zlokalizował kryjówkę na podstawie zdjęć na telefonie komórkowym jednego z aresztowanych. Broń została zakopana w plastikowej torbie pod drzewem w południowej Bułgarii. Bułgarska policja odnalazła schowek i skonfiskowała broń. Nie jest jasne, czy jest to jedyny tego typu schowek, czy tylko jeden z wielu.

Przemytnicy ludzi pomagali terrorystom?

Tihomir Bezlov – ekspert w dziedzinie przestępczości i bezpieczeństwa Centrum Badań nad Demokracją w Sofii – podejrzewa, że w przerzucie broni mogli pomóc przemytnicy ludzi. Przez Bułgarię wiedzie bowiem tradycyjny szlak z Turcji. – Dane pokazują, że wśród nielegalnych migrantów są również przybysze z Palestyny – stanowią oni piątą lub szóstą co do wielkości grupę. Możliwe, że niektóre siatki handlarzy ludźmi były zaangażowane w tę logistykę w celu przeprowadzenia ataków terrorystycznych – uważa ekspert. Jak dodaje, w Bułgarii istnieje stosunkowo duża społeczność palestyńska, której początki sięgają 1990 roku. – Ta diaspora wspiera również ludzi podróżujących nielegalnie przez Bułgarię, a następnie do Europy Zachodniej, zwłaszcza do Niemiec – wyjaśnia Bezlov.

Tihomir Bezlov: przez Bułgarię wiedzie tradycyjny szlak przemytu ludzi z Turcji Zdjęcie: Tihomir Bezlov

Atak na żydowskie instytucje w Europie?

Zdaniem śledczych broń miała być przywieziona do Berlina i przechowywana w gotowości do ewentualnych ataków na instytucje żydowskie w Niemczech i Europie. Plany ataków nie były jednak jeszcze skonkretyzowane.

Jak uważa niemieckia prokuratura, wszyscy czterej aresztowani od lat są członkami Hamasu, brali udział w działaniach organizacji za granicą i mieli bliskie kontakty z przywódcami jej wojskowego skrzydła. Tihomir Bezlov twierdzi, że to pierwszy przypadek działań Hamasu dotyczący Bułgarii i celu w Niemczech. Jak zaznacza, odkrycie schowka w Bułgarii było możliwe dzięki dobrej współpracy bułgarskich i niemieckich służb.

