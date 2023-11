Brak rąk do pracy w Niemczech. „Co my mamy do zaoferowania?”

Przewodniczący niemieckiego Federalnego Zrzeszenia Pracodawców (BDA) Rainer Dulger ostrzega, że brak rąk do pracy w Niemczech odbije się negatywnie na poziomie dobrobytu w tym kraju.

„Nie da się już całkowicie rozwiązać problemu braku siły roboczej” – powiedział gazecie „Bild am Sonntag”. Dlatego politycy powinni przynajmniej spróbować, złagodzić skutki tego zjawiska. Szef BDA skrytykował przy tym politykę klimatyczną rządu w Berlinie jako szkodliwą dla gospodarki Niemiec.

Zagrożony dobrobyt

Brak fachowców i rąk do pracy „doprowadzi do tego, że utracimy w tym kraju dobrobyt” – powiedział Dulger. Jak dodał, Niemcy muszą znowu stać się atrakcyjne dla pracowników z zagranicy. „Co mamy im do zaproponowania? Jeden z najbardziej skomplikowanych języków Europy, katastrofalny rynek mieszkaniowy, powolną biurokrację i mało miejsc w przedszkolach przy mało elastycznych godzinach ich otwarcia. Potrzebujemy 'kultury powitania' tak jak w innych dużych krajach imigracyjnych”.

Rainer Dulger na zjeździe Zreszenia Pracodawców Zdjęcie: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

W badaniu przeprowadzonym przez ośrodek Buldendi na zlecenie portalu meinestad.de, oceniono, że tylko co druga firma w Niemczech jest stosownie przygotowana do przyjęcia pracowników z zagranicy.

Zielona transformacja a gospodarka

W rozmowie z „Bild am Sonntag” Dulder zaapelował też do rządu Niemiec o zmianę polityki klimatycznej. „Jeśli koalicja wprowadzi w życie wszystko to, co sobie założyła, Niemcy nie będą już w stanie konkurować na arenie międzynarodowej” – ocenił.

Dulger powiedział, że coraz więcej przedsiębiorców rezygnuje z działalności, bo wymaga się od nich inwestycji, których nie są w stanie zrealizować. „Tracimy obecnie struktury gospodarcze, których tak łatwo nie odzyskamy” – powiedział. Jak dodał, cele klimatyczne muszą zostać osiągnięte przy pomocy instrumentów gospodarki rynkowej, a nie „regulacjami gospodarki centralnie planowanej”.

(APF/szym)