Black Friday trwa cały rok – w azjatyckich portalach

Dla wielu klientów w Niemczech takie dni jak Black Friday coraz bardziej tracą na znaczeniu, a to za sprawą portali zakupowych, takich jak Temu i Shein.

Ponad 40 procent klientów deklaruje, że nie potrzebuje kampanii rabatowych – podała porównywarka Idealo. Przyczyną są oferty azjatyckich dostawców, którzy kuszą niskimi cenami przez cały rok.

Reprezentatywne badanie 2000 osób zostało przeprowadzone we wrześniu przez instytut badań rynkowych Kantar.

Rabaty przez cały rok

Do podobnych wniosków prowadzi badanie przeprowadzone przez koloński Instytut Badań Handlu (IFH). Wśród osób zainteresowanych Czarnym Piątkiem, prawie jedna na cztery osoby stwierdziła, że zamierza w tym roku rzadziej korzystać z okazji – z powodu azjatyckich portali.

„Jeśli inne platformy oferują stale niskie ceny przez cały rok, znaczenie dni super-rabatów, takich jak Czarny Piątek, staje się dla konsumentów mniej ważne. Po co czekać do końca listopada, kiedy można w Temu i spółce można robić tanie zakupy w dowolnym momencie?”, powiedział Dyrektor Zarządzający IFH i ekspert ds. sprzedaży detalicznej Kai Hudetz. Presja cenowa znacznie wzrasta – podkreślił – i to sprawia, że innym detalistom coraz trudniej jest za nią nadążyć. Jest to szczególnie trudne w sektorach takich jak moda, akcesoria i wyposażenie domu.

Prawie co druga osoba chce skorzystać z Black Friday

Z okazji Czarnego Piątku, który tym razem przypada na 29 listopada, wielu sprzedawców detalicznych oferuje liczne produkty po obniżonych cenach. W ostatnich latach utrwaliło się, że już na wiele dni, a nawet tygodni wcześniej sklepy kuszą specjalnymi ofertami.

Zainteresowanie kampaniami rabatowymi jest w Niemczech nadal wysokie. 46 procent kupujących online chce polować na okazje – to o trzy punkty procentowe mniej niż w 2023 roku. Wynika to z jeszcze innego badania IFH przeprowadzonego na zlecenie stowarzyszenia handlowego German Retail Association (HDE). Wielu chce wykorzystać zniżki, by kupić prezenty świąteczne. Oprócz sobót adwentowych, dni wyprzedaży wokół Czarnego Piątku należą do najważniejszych dni w roku.

W tym roku HDE spodziewa się całkowitego obrotu w wysokości 5,9 mld euro. To mniej więcej tyle samo, co w zeszłym roku.

Czarny Piątek, którego nazwa ma kilka możliwych wyjaśnień, wywodzi się z USA. Tam dzień po Święcie Dziękczynienia, czwarty czwartek listopada, oznacza początek sezonu zakupów świątecznych.

(DPA/sier)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>