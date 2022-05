Bezpieczna inwestycja. Rosjanie kupują nieruchomości w Turcji

Domy i mieszkania własnościowe w Turcji cieszą się coraz większą popularnością wśród obcokrajowców. Ich sprzedaż wzrosła w kwietniu 2022 r. o 38,8 procent w porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku. Zdecydowanie największe zainteresowanie zakupem nieruchomości przejawiają Rosjanie – od czasu rosyjskiej napaści na Ukrainę liczba transakcji z ich udziałem wzrosła ponad dwukrotnie – z 547 sprzedanych nieruchomości w marcu 2022 roku, do 1152 w kwietniu br. Z żadnego innego kraju nie pochodziło więcej kupujących. Na drugim miejscu znaleźli się Irańczycy, a na trzecim Irakijczycy.

Zamożni Rosjanie uważają inwestycje na tureckim rynku nieruchomości za bezpieczne, szczególnie po tym, jak po wybuchu wojny w Ukrainie zachodnie kraje objęły sankcjam także osoby prywatne. - To bogaci Rosjanie, ale nie oligarchowie – mówi Gul Gul, współzałożyciel biura nieruchomości Golden Sign w Stambule. – Są klienci, którzy kupują trzy do pięciu mieszkań.

Nieruchomości w Turcji stały się atrakcyjne dla obcokrajowców także ze względu na słabnący kurs tureckiej liry. Tylko w ostatnim roku straciła ona w stosunku do dolara o 44 procent, a w roku 2022 jej wartość nadal spada. Inną branżą, która w dużym stopniu zdana jest na Rosjan jest turystyka. W ubiegłym roku do Turcji przyjechało 4,7 milionów rosyjskich obywateli, co stanowiło 19 procent wszystkich zagranicznych gości. Z Ukrainy przyjechało w 2021 roku 2 miliony osób. W pierwszych tygodniach po rozpoczęciu wojny liczba rezerwacji z obu tych krajów gwałtownie spadła.

(Reuters/stef)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>