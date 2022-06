Berlin. Rusza 17. festiwal filmPOLSKA

Tegoroczny festiwal rozpocznie się w środę wieczorem (22.06.2022) pokazem filmu „Wszystkie nasze strachy" w reżyserii Łukasza Ronduda i Łukasza Gutta. Nagrodzony „Złotymi Lwami“ w Gdyni w 2021 roku film opowiada opartą na faktach historię queerowego artysty, aktywisty i katolika Daniela Rycharskiego, który po samobójstwie przyjaciółki postanawia rozprawić się z homo- i transfobią lokalnej społeczności. Pokaz odbędzie się w plenerze, we Freiluftkino na Kreuzbergu.

Do 29 czerwca berlińska publiczność będzie mogła oglądać najnowsze polskie filmy przede wszystkim młodych twróców filmowych.

– FilmPOLSKA jest festiwalem poszukującym. Prezentujemy głównie filmy młodych, odważnych reżyserów, nie podlegających presji rynku, a także twórczość studentów, którzy dopiero szukają swojego stylu i formy opowiadania – mówi DW Kornel Miglus z Instytutu Polskiego w Berlinie, kurator festiwalu.

Konkursowa siódemka

Trzonem festiwalu jest konkurs, w którym w tym roku wystartuje siedem filmów. O nagrodę główną powalczy m.in. film „Inni ludzie" nakręcony na podstawie książki Doroty Masłowskiej pod tym samym tytułem. Film jest brutalną opowieścią o samotności i zagubieniu, a szczególną rolę odgrywa w nim hiphopowy język. Dorota Masłowska będzie też gościem pokazów 23 i 24 czerwca.

Do konkursu zakwalifikował się również film dokumentalny „Polaków portret własny“, będący zapisem pandemicznej rzeczywistości. Na obraz składają się osobiste nagrania nadesłane przez Polaków. Wykonane zostały przy pomocy telefonów i kamer laptopów, z których twórcy filmu, Maciej Białoruski, Jakub Drobczyński i Robert Rawłuszewicz, stworzyli swoisty kolaż, uzupełniony popowymi piosenkami.

Festiwal filmPolska promuje młode, odważne polskie kino

W sekcji Filmpanorama Innenansichten pokazany zostanie m.in. film „Erotica 2022", będący pierwszym polskim filmem nakręconym dla platformy Netflix. Obraz składa się z pięciu epizodów napisanych przez pięć pisarek, w tym Olgę Tokarczuk i Joannę Bator, a wyreżyserowanych przez pięć reżyserek. Filmowe nowele dotyczą w szczególności roli kobiet i stawiają m.in. pytania, czy w świecie zdominowanym przez technologię jest jeszcze miejsce na uczucia, a także czy postęp społeczny utorował drogę do emancypacji?

Innym filmem pokazywanym w tej sekcji jest „Film balkonowy" w reżyserii Pawła Łozińskiego. Obraz ten otrzymał szereg nagród, w tym Polską Nagrodę Filmową Orła za najlepszy film dokumentalny. Reżyser przygląda się ludziom ze swojego balkonu i rejestruje rozmowy z nimi. Historie, jakie słyszy, przedstawiają całe spektrum ludzkich losów i uczuć: miłość i zdradę, narodziny i śmierć, wyjazd i powrót do domu, strach i jego przezwyciężenie.

Nieznana twarz Cybulskiego

Jak co roku jednym z punktów programu festiwalu filmPOLSKA będzie retrospektywa, tym razem poświęcona aktorowi Zbigniewowi Cybulskiemu (1927-1967). Widzowie obejrzą słynne filmy z udziałem gwiazdy polskiego kina, w tym „Popiół i diament“ i „Rękopis znaleziony w Saragossie“. Ale nie tylko. Zaprezentowane zostaną również mniej znane filmy rozrywkowe z udziałem Cybulskiego. Będą wśród nich: „Giuseppe w Warszawie", „Cała naprzód", czy „Zbrodniarz i panna". Wszystkie pokazy w ramach retrospektywy odbędą się w Zeughauskino Niemieckiego Muzeum Historycznego (DHM).

– Przygotowując retrospektywę odkryłem filmy, które pokazują nieznane, komediowe oblicze Cybulskiego. Wyłania się z nich aktor zupełnie inny niż ten, za którego go do tej pory uważaliśmy – mówi Kornel Miglus.

W tym roku retrospektywa poświęcona będzie Zbigniewowi Cybulskiemu

W kinie o Ukrainie

Choć w chwili, gdy Rosja napadła na Ukrainę, filmy do tegorocznego festiwalu były już wybrane, temat wojny pojawi się w programie. „Wojna zaskoczyła nas wszystkich i zasmuciła. Także kino stało się dziś inne. Filmy są wprawdzie te same, ale oglądamy je innymi oczami. (…) Rozumiemy festiwal filmPOLSKA jako głos pokoju i wolności, nawet jeśli pokazywane filmy nie zajmują się wyraźnie tematem wojny. Powinniśmy bowiem walczyć ze złem nie dopiero wtedy, gdy stoi przed nami, lecz zanim zacznie ono kiełkować“ – napisał we wstępie do festiwalowego katalogu Kornel Miglus.

Dlatego 26 czerwca, w Instytucie Polskim, odbędzie się dyskusja „Borderline" z udziałem młodych twórców filmowych, którzy byli niedawno w Ukrainie, ale także relacjonowali antyrządowe protesty na Białorusi czy falę uchodźców, jaka w ostatnim czasie dotarła do Polski. Filmowcy: Michał Bielawski, Natalia Libet, Zhanna Ozirna i Andrei Kutsila, będą zastanawiać się, czy dokumentaliści to „zawodowi świadkowie“ czy jednak artyści, a także gdzie przebiega granica między uchwyceniem rzeczywistości a jej interpretacją.

Filmowe pokazy i dyskusje odbędą się w 16 lokalizacjach w Berlinie oraz w Poczdamie, m.in. w Instytucie Polskim, Zeughauskino Niemieckiego Muzeum Historycznego, Topografii Terroru, kinach Wolf i Sputnik. Część z nich jest bezpłatna, na inne obowiązują bilety. W jury zasiądą Cornelia Klauss, autorka, kuratorka i reżyserka, kierująca od 2017 roku sekcją filmową i sztuką medialną berlińskiej Akademii Sztuk, Natalia Sinelnikowa, reżyserka, członkini żydowskiej sieci artystów „Dagesh" oraz Jenni Zylka, dziennikarka, autorka i kuratorka m.in. sekcji Panorama na Berlinale.

