Berlin. Rosyjski szpieg w brytyjskiej ambasadzie

Niemieckie i brytyjskie służby zdemaskowały pracownika brytyjskiej ambasady w Berlinie podejrzanego o szpiegostwo dla Rosji. Podejrzany rosyjski szpieg został aresztowany – poinformowała niemiecka prokuratura.

Chodzi o Brytyjczyka, który za odpowiednim wynagrodzeniem miał zdobyć dokumenty dla rosyjskiego wywiadu. Współpracę z Rosjanami rozpoczął najpóźniej w listopadzie 2020 roku i co najmniej raz przekazał specsłużbom dokumenty, do których miał dostęp jako pracownik ambasady. Nie wiadomo na razie, jakie wynagrodzenie za to otrzymał.

Wielka Brytania potwierdza

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Londynie potwierdziło aresztowanie „osoby, która jako pracownik miejscowy była zatrudniona dla rządu”. Nie podano jednak żadnych szczegółów, wskazując na prowadzone śledztwo. Brytyjska policja podała z kolei, że chodzi o 57-letniego mężczyznę.

Podejrzany mężczyzna został aresztowany we wtorek, 11 sierpnia, w Poczdamie. Funkcjonariusze Federalnego Urzędu Kryminalnego przeszukali jego mieszkanie i miejsce pracy. Akcję poprzedziło dochodzenie prowadzone wspólnie przez niemieckie i brytyjskie organy ścigania.

