Berlin potwierdza: Ukraina musi pozostać krajem tranzytowym

Niemiecki rząd po raz kolejny podkreślił, że niezależnie od gazociągu Nord Stream 2, który jest projektem niemiecko-rosyjskim, Ukraina musi pozostać krajem tranzytowym dla gazu z Rosji. – Za tym bardzo mocno się wstawiliśmy – powiedział rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert w poniedziałek (12.07.21) przed spotkaniem kanclerz Angeli Merkel z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Seibert odniósł się do zawarcia umowy gazowej między Ukrainą i Rosją. – To wyznacza kierunek – powiedział. Umowa ta obowiązuje do końca 2024 roku, a obie strony rozważają jej przedłużenie do 2034 r. Toczą się także rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie tego projektu – przyznał Seibert. – To jest projekt gospodarki – dodał.

Zełenski w Berlinie

Prezydent Ukrainy spotyka się w Berlinie m.in. z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem, a w poniedziałek wieczorem z kanclerz Angelą Merkel. Tematy rozmów mają dotyczyć w szczególności sytuacji we wschodniej Ukrainie, Nord Stream 2 i kwestii dwustronnych. Rząd niemiecki wyraził ostatnio zaniepokojenie doniesieniami o coraz częstszym łamaniu zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy.

Spotkanie ma również służyć jako przygotowanie do wizyty Angeli Merkel w Białym Domu w najbliższy czwartek, 15 lipca.

(DPA/dom)