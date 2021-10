Berlin. Policja likwiduje obozowisko radykalnej lewicy

W piątek (15.10.2021) przed południem policja rozpoczęła eksmisję obozowiska radykalnej lewicy „Koepi” w berlińskiej dzielnicy Mitte. Setki funkcjonariuszy wtargnęły przy użyciu ciężkiego sprzętu na teren przy Köpenicker Straße. Jego mieszkańcy zabarykadowali się i stawiali opór. Teren został wkrótce otoczony kordonem. Do operacji przewidziano 2 tys. funkcjonariuszy. Przed barierkami zebrali się też demonstranci.

Wczesnym przedpołudniem policji udało się wyprowadzić 37 osób oraz zebrane zostały ich dane osobowe. Jak poinformował rzecznik policji, w trakcie operacji oraz demonstracji wokół terenu przy Köpenicker Straße doszło do 21 aresztowań.

„Koepi” ostatni bastion radykalnej lewicy

Na liczącej około 2600 metrów kwadratowych działce obok domu, który od 1990 roku stoi na dawnym pasie muru granicznego dzielącego wtedy Berlin na dwa miasta, w przyczepach budowlanych mieszkało około 30 osób. Właściciel nieruchomości powołując się na pozwolenie na budowę wywalczył sądownie ich eksmisję. W środę Sąd Apelacyjny w Berlinie odrzucił pilny wniosek mieszkańców o wstrzymanie jej wykonania.

Do samego końca starano się nie dopuścić do eksmisji. Klub poselski partii Lewica w berlińskiej Izbie Reprezentantów poinformował, że właściciel wystawił nieruchomość na sprzedaż za pośrednictwem pośredników i wykazał gotowość w negocjacjach do sprzedaży działki państwowej spółdzielni mieszkaniowej. Cena kupna, umowa kupna i data notarialna zostały już ustalone. „Następnie właściciel pozwolił, aby negocjacje nie doszły do skutku” - czytamy w czwartkowym oświadczeniu partii Lewica.

Według policji już w nocy z czwartku na piątek w okolicy doszło do chuligańskich wybryków i zostały uszkodzone samochody i budynki. Kilka pojazdów zostało podpalonych. W czwartek wieczorem kilkaset osób demonstrowało w dużej mierze pokojowo w pobliskiej dzielnicy Kreuzberg.

(DPA/jar)

