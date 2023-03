Berlin o zapowiedzi Putina: „Próba nuklearnego zastraszenia”

Zapowiedź prezydenta Rosji Władimira Putina o stacjonowaniu broni jądrowej na sąsiedniej Białorusi spotkała się z krytyką rządu Niemiec. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Berlinie mówi o „kolejnej próbie nuklearnego zastraszenia”.

„Użyte przez prezydenta Putina porównanie do udostępniania broni jądrowej w ramach NATO jest mylące i nie może być wykorzystane do usprawiedliwienia kroku zapowiedzianego przez Rosję” – oświadczył Berlin. Ponadto Białoruś w kilku deklaracjach zobowiązała się na arenie międzynarodowej do nieposiadania broni nuklearnej.

W sobotę wieczorem (25.03.2023) Władimir Putin poinformował na antenie państwowej telewizji, że Rosja i Białoruś porozumiały się w sprawie rozmieszczenia taktycznej broni jądrowej. Przywódca Kremla zwrócił uwagę, że Stany Zjednoczone również stacjonują broń atomową u sojuszników w Europie. – My po prostu robimy to, co oni robią od dziesięcioleci – powiedział Putin.

USA: obserwujemy sytuację

Rząd USA na razie nie widzi potrzeby działania. – Nie dostrzegliśmy żadnego powodu, by dostosować nasze własne strategiczne stanowisko nuklearne, ani nie mamy żadnych wskazówek, że Rosja przygotowuje się do użycia broni jądrowej – powiedziała rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Adrienne Watson.

USA będą obserwować sytuację związaną z zapowiedzią Putina, dalej będą też angażować się w kolektywną obronę NATO. Departament Obrony USA monitoruje sytuację.

„Wyjątkowo niebezpieczna eskalacja”

Według Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej (ICAN) stacjonowanie rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi może doprowadzić do katastrofy. Plan prezydenta Rosji Władimira Putina to „niezwykle niebezpieczna eskalacja”, jak w Genewie ostrzegła organizacja nagrodzona w 2017 roku Pokojową Nagrodą Nobla. Zwiększa to prawdopodobieństwo użycia broni nuklearnej. „W kontekście wojny w Ukrainie ryzyko błędnej oceny lub błędnej interpretacji jest niezwykle wysokie” – przyznaje ICAN.

Organizacja przypomniała, że traktat o zakazie broni jądrowej zakazuje państwom wpuszczania na swoje terytorium obcej broni jądrowej. Przyjęty w 2017 roku traktat został dotychczas podpisany przez 92 państwa. Nie ma wśród nich Rosji i Białorusi. Zgody nie wyraziły też państwa, w których znajdują się amerykańskie bazy nuklearne – Niemcy, Belgia, Włochy, Holandia i Turcja.

