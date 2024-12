Berlin o Elonie Musku: „Ingeruje w kampanię wyborczą”

Elon Musk, który w mediach chwali partię AfD, próbuje wpłynąć na wybory do Bundestagu – uważa niemiecki rząd.

Dla niemieckiego rządu wypowiedzi amerykańskiego miliardera i właściciela Tesli, SpaceX i serwisu społecznościowego X Elona Muska na temat AfD to ingerencja w kampanię wyborczą w Niemczech. – Rzeczywiście Elon Musk próbuje swoimi wypowiedziami wpłynąć na wybory do Bundestagu – powiedziała wicerzeczniczka niemieckiego rządu Christiane Hoffmann dzień po publikacji przez Muska artykułu w niedzielnym wydaniu dziennika „Die Welt” należącym do wydawnictwa Axel Springer.

Musk chwali AfD

Amerykański miliarder i poplecznik przyszłego prezydenta USA Donalda Trumpa napisał, że „Niemcy znajdują się w krytycznym punkcie – ich przyszłość balansuje na granicy gospodarczego i kulturowego upadku”. Dodał, że jako przedsiębiorca inwestujący w Niemczech ma prawo do zabierania głosu w sprawach dotyczących niemieckiej polityki.

Miliarder Elon Musk i amerykański prezydent-elekt Donald Trump Zdjęcie: Brandon Bell/Getty Images/dpa/picture alliance

„Alternatywa dla Niemiec jest ostatnią iskierką nadziei dla tego kraju” – podkreślił amerykański miliarder, powtarzając swoją tezę z wcześniejszego wpisu na platformie X. Na łamach „Die Welt” właściciel chwalił politykę gospodarczą i migracyjną AfD oraz jej zaangażowanie na rzecz niemieckiej kultury.

Rząd Niemiec opuści X?

Wicerzeczniczka niemieckiego rządu przyznała, że Elon Musk ma prawo do wyrażania swoich opinii, ale należy podkreślić, „że jest to rekomendacja wyborcza na rzecz AfD” – „partii, która jest obserwowana przez Urząd Ochrony Konstytucji w związku z podejrzeniem o prawicowy ekstremizm i która już częściowo została uznana za skrajnie prawicową”.

Dziennikarze zapytali Hoffmann także, czy po wielokrotnych pozytywnych wypowiedziach Muska o AfD i negatywnych o rządzie, w tym o kanclerzu Scholzu, rząd Niemiec rozważa wycofanie się z platformy X. Hoffmann odpowiedziała jednak przecząco: na razie rząd w Berlinie nie ma takich planów, jest jednak zaniepokojony tym, co dzieje się na X i zastanawia się nad konsekwencjami, jeśli nie dotrze już do użytkowników tej platformy. – Po takim rozważeniu jesteśmy zdania, że na ten moment dobrze jest tam być – powiedziała Hoffmann.

(DPA/dom)

