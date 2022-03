Berlin na granicy możliwości. Chodzi o przyjmowanie uchodźców z Ukrainy

Przyjeżdżają do Niemiec autobusami, prywatnymi samochodami lub pociągami – uchodźcy wojenni z Ukrainy szukający ochrony w Niemczech. Dla większości z nich podróż kończy się najpierw w Berlinie, dokąd docierają pociągi z Frankfurtu nad Odrą lub bezpośrednio z Warszawy.

Stolica Niemiec jest na granicy swoich możliwości, jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców z Ukrainy. „Mamy do czynienia z niezwykle dynamicznym rozwojem sytuacji w ciągu tygodnia: na początku przyjmowaliśmy 45 osób, teraz codziennie przybywa ich ponad 10 tysięcy. To ogromne wyzwanie, któremu staramy się sprostać za pomocą różnych środków” – powiedziała Franziska Giffey, burmistrz Berlina, w programie „Morgenmagazin” stacji ZDF.

Z jednej strony wykorzystywane są punkty przyjmowania uchodźców, specjalne ośrodki, hostele i schroniska młodzieżowe, z drugiej zaś strony istnieje duże zaangażowanie osób prywatnych. „W tej chwili damy radę tylko wspólnymi siłami. Dochodzimy jednak coraz bliżej do granic naszych możliwości” – powiedziała Giffey. Ze względu na to, że większość osób z Ukrainy dociera właśnie do Berlina, pilnie potrzebna jest ogólnokrajowa organizacja i rozlokowanie uchodźców, zażądała Giffey, „ponieważ nie możemy tego zrobić sami na taką skalę przy istniejących tutaj w Berlinie strukturach”.

Berlin dla wielu uchodźców jest stacją docelową

Jak poinformował w niedzielę (6.3.22) rano na Twitterze berliński Senat, osoby z Ukrainy będą natychmiast przewiezione także do innych krajów związkowych. Warunkiem wstępnym jest to, żeby nie mieli oni stałego celu w Niemczech. W związku z tym z dworca głównego w Berlinie odjeżdżać będą autobusy do 13 innych krajów związkowych, z wyjątkiem Bawarii i Hamburga.

Tylko w piątek (4.3.22) do miasta przybyło ponad 11 tys. uchodźców z Ukrainy – podała administracja Senatu. Jest oczywiste, że w najbliższych dniach nadal będą napływać tysiące ludzi – wyjaśnia Giffey. Z kolei Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec podkreśla, że obecnie trudno jest sporządzić prognozę. Jak podaje ministerstwo, do niedzieli niemiecka policja zarejestrowała 37 786 Ukraińców, którzy uciekli ze swojego kraju – prawie 10 tys. więcej niż poprzedniego dnia.

Jednocześnie jednak ministerstwo zwróciło uwagę, że rzeczywista liczba uchodźców wojennych przybywających do Niemiec może być znacznie wyższa, ponieważ dane policji pokazują tylko część uchodźców, także z powodu braku kontroli granicznych. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) spodziewa się, że ochrony w Niemczech będzie szukać nawet 225 tys. osób z Ukrainy będzie szukać ochrony w Niemczech. Według danych IOM Ukrainę opuściło już 1,45 mln osób.

(DPA, EPD/ gwo)