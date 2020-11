Berlin balansuje na granicy. Chodzi o łóżka do intensywnej terapii

W niedzielę w południe pojawiła się informacja, że ponad 1/4 wszystkich łóżek przeznaczonych w stolicy Niemiec dla pacjentów wymagających intensywnej terapii jest zajęta przez pacjentów z COVID-19 – to dane pochodzące z zaktualizowanego w niedzielę (29.11.20) raportu działu zdrowia berlińskiego senatu (Gesundheitsverwaltung), a dotyczące dnia poprzedniego.

Kilka godzin później system świetlny zmienił kolor – z czerwonego na żółty. W stolicy Niemiec przez pacjentów covidowych zajętych jest obecnie 24,2 proc. łóżek do intensywnej terapii.

Dwa z trzech wskaźników systemu, określanego jako koronawirusowa sygnalizacja świetlna, zapaliły się wcześniej na czerwono. Trzy wskaźniki, które uwzględnia system to: współczynnik reprodukcji wirusa (współczynnik zakażalności R), nowe infekcje na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 7 dni i obłożenie łóżek do intensywnej terapii pacjentami z COVID-19. Dla każdego z tych kryteriów zdefiniowano wartości graniczne. Jeżeli dochodzi do sytuacji, w której wartości te co najmniej trzy razy z kolei są przekraczane, kolor sygnalizacji świetlnej zmienia się odpowiednio na żółty lub czerwony.

Jeśli chodzi o wskaźnik obrazujący nowe infekcje na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 7 dni, świeci on już od dłuższego czasu na czerwono. Dziś wyniósł w Berlinie 202. Łącznie w stolicy Niemiec jest 64 220 zarejestrowanych przypadków infekcji koronawirusem. O 332 przypadki więcej niż poprzedniego dnia. Te najtragiczniejsze dane, dotyczące ofiar śmiertelnych, mówią o 3 nowych przypadkach. Łącznie w Berlinie wskutek zakażenia zmarły 553 osoby.

(DPA)/ gwo