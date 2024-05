Berlin 1 maja: płonące auta Amazona, demonstracje

Berlińska policja jest przygotowana na zamieszki, do których – jak co roku – może dojść 1 maja. W nocy w Berlinie-Wittenau podpalono co najmniej 16 transporterów firmy wysyłkowej Amazon. W pierwszych doniesieniach policja nie łączyła tego wydarzenia z zamieszkami. Dochodzenie prowadzą służby ochrony państwa. Policja zakłada, że samochody zaparkowane na terenie Amazona zostały umyślnie podpalone. Gaszenie trwało kilka godzin, auta doszczętnie spłonęły.

Noc Walpurgii w Berlinie Zdjęcie: Christian Mang/REUTERS

Podczas tzw. Nocy Walpurgii na pięciu zgromadzeniach w stolicy Niemiec zostało rozmieszczonych około 3100 funkcjonariuszy – poinformowała stołeczna policja. Uczestnicy rzucali kolorowymi jajkami i odpalali materiały pirotechniczne. Doszło także do pojedynczych ataków na funkcjonariuszy. Zatrzymano cztery osoby.

Demonstracje w Berlinie i Hamburgu

Niemiecka policja przygotowuje się na kilka demonstracji w Berlinie i Hamburgu. W stolicy Niemiec zapowiedziano na wieczór „Rewolucyjną Demonstrację 1 Maja”, która przemaszeruje przez dzielnicę Kreuzberg i Neukölln, która znana jest m.in. z arabskich sklepów i restauracji. Według policji trasa została celowo wybrana w związku z wojną w Strefie Gazy, aby zmaksymalizować liczbę propalestyńskich demonstrantów. Oficjalnie zarejestrowanych jest 5 tys. osób, ale funkcjonariusze spodziewają się większej liczby uczestników, w tym agresywnych demonstrantów.

Oprócz sił policyjnych na ulicach stoją w pogotowiu pojazdy ewakuacyjne, armatki wodne i maszty oświetleniowe. Głównie w Berlinie-Kreuzberg od 1987 roku dochodzi co roku do zamieszek wywołanych przez lewicowych ekstremistów. W ostatnich latach przemoc znacznie się zmniejszyła.

Zakaz antysemickich treści

Podczas demonstracji zabronione są antyizraelskie i antysemickie wypowiedzi lub plakaty – ostrzega stołeczna policja. W samym tylko Berlinie na 1 maja zarejestrowano 20 wydarzeń. Porządku ma pilnować 5,5 tys. policjantów, w tym funkcjonariusze policji federalnej i policjanci z innych niemieckich krajów związkowych.

Pierwszomajowa demonstracja niemieckich związków zawodowych w Berlinie Zdjęcie: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Lewicowe demonstracje planowane są również w Hamburgu, Lipsku i Frankfurcie nad Menem.

W Hamburgu spodziewane są demonstracje z udziałem lewicowych autonomistów, m.in. anarchistycznego sojuszu Czarno-Czerwony 1 Maj z hamburskiego centrum kultury Rote Flora. Na niektórych demonstracjach policja spodziewa się co najmniej 1,5 tys. uczestników.

