Badania: W Niemczech mogą pojawić się lasy subtropikalne

W roku 2090 około jednej trzeciej wszystkich powierzchni rolnych na świecie może nie nadawać się pod uprawy. Do takiego wniosku doszli fińscy i szwajcarscy naukowcy.

Walka z ociepleniem jest konieczna

Warunkiem, by temu zapobiec, jest podjęcie dodatkowych działań przeciwko ocieplaniu się klimatu na Ziemi. Z opracowanego przez nich modelu komputerowego wynika, że najbardziej poszkodowane zostaną kraje położone na południe od Sahary, kraje Ameryki Południowej oraz kraje Azji Południowej i Południowowschodniej.

W Niemczech powierzchnie nadające się pod uprawę będą wtedy nadal znajdować się w bezpiecznej przestrzeni klimatycznej. W niektórych regionach kraju jednak mogą zacząć rosnąć lasy subtropikalne.

Wyniki badań grupy naukowców pod kierownictwem Matti Kummu z Uniwersytetu Aalto w Espoo w Finlandii opublikowano w fachowym periodyku „One Earth”.

„Dobrą wiadomością jest to, że tylko ułamek produkcji artykułów żywnościowych zostanie wystawiony na działanie niespotykanych do tej pory warunków, jeżeli uda się nam ograniczyć szkodliwe emisje tak, że ocieplanie się klimatu utrzyma się w granicach od 1,5 do 2,0 stopnia Celsjusza” – powiedział fiński badacz. W takim przypadku w roku 2090 poza przyjazną strefą klimatyczną znajdzie się tylko około 8 procent powierzchni upraw i 5 procent pastwisk.

Zagrożone powierzchnie rolne

Matti Kummu i członkowie jego zespołu przyjęli czas od roku 1970 do 2000 jako podstawę warunków klimatycznych, w których prowadzi się 95 procent produkcji roślinnej i zwierzęcej. Warunki te określili mianem „bezpiecznego obszaru klimatycznego”. Następnie porównali je z wynikami badań modelowych zmian klimatu, opartych na danych Światowej Rady Klimatycznej (IPCC).

W najgorszym razie 31 procent ziemi uprawnej i 34 procent pastwisk nie będzie nadawać się do produkcji rolnej. Ponadto jedna trzecia ziemi uprawnej i pastwisk będzie pod wpływem przemian klimatycznych tak zagrożona, że wypadnie z bezpiecznego obszaru klimatycznego. Niektóre kraje dotknie to w szczególnie wysokim stopniu. Dotyczy to Gujany, Surinamu, Ghany, Gwinei-Bissau i Kambodży. W tych państwach aż 95 procent ich powierzchni rolnej nie będzie spełniać kryteriów bezpiecznego obszaru klimatycznego. W wielu innych krajach ten odsetek może sięgać od 80 do 85 procent ich obecnej powierzchni rolnej.

Więcej pustyń

Zmiany klimatu odbiją się także na lasach iglastych i tundrze, których powierzchnia znacznie się zmniejszy. To samo dotyczy lasów tropikalnych, przy jednoczesnym zwiększeniu się powierzchni pustyń we wszystkich strefach klimatycznych. – Najbardziej niepokojące jest zwiększenie się powierzchni pustyń, ponieważ bez bardzo kosztownego i trudnego do przeprowadzenia ich nawadniania nie da się na nich niczego uprawiać – powiedział Kummu.

Do końca bieżącego stulecia mogą powstać na świecie nowe obszary pustynne o powierzchni ponad 4 mln kilometrów kwadratowych. Inne czynniki, takie jak wzrost liczby ludności, degradacja gleb i stale rosnące ryzyko wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych mogą dodatkowo wpłynąć negatywnie na występujący już kryzys klimatyczny.

– Koniecznie musimy złagodzić skutki zmian klimatu i jednocześnie zwiększyć poziom bezpieczeństwa systemów żywnościowych i społeczeństwa – podkreślił współautor tego opracowania Mattis Heino, także z Uniwersytetu Aalto.

