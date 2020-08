Badania: Ludzie mogą zarazić Covidem-19 zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe jak koty i psy mogą zarazić się od ludzi koronawirusem Sars-CoV-2. Potwierdzają to ustalenia włoskich ekspertów, którzy przebadali wysoką liczbę czworonogów.

Naukowcy z północnych Włoch poddali badaniom 540 psów i 277 kotów, głównie z regionu Lombardia, który był jednym z najmocniej dotkniętych epidemią koronawirusa. Zwierzęta pochodziły częściowo z domów, których mieszkańcy przechodzili Covid-19.

Badanie wykazało obecność przeciwciał koronawirusowych u 3,4 procent psów i 3,9 procent kotów. Oznacza to, że przeszły one wcześniej infekcję wywołaną Sars-CoV-2. U żadnego ze zwierząt nie wykryto aktywnego wirusa. Testy trwały od marca do maja tego roku.

Bez niespodzianki

W opinii dyrektora Instytutu Friedricha-Loefflera w Greifswaldzie Thomasa Mettenleitera, wyniki badań nie są niespodzianką. – Potwierdzają to co już wiemy – powiedział. Zaznaczył jednak, że to dobrze, iż zostały przeprowadzone z tak dużą liczbą zwierząt. – Nie jest łatwo znaleźć tyle próbek – dodał.

Mettenleiter powiedział, że naukowcy wychodzą z założenia, iż koronawirus przenosi się zazwyczaj z człowiek na zwierzę, a nie odwrotnie. Prawdopodobnie tylko w przypadku holenderskiej fermy norek było odwrotnie. Ale także tam źródłem pierwszej infekcji był człowiek.

Badanie włoskich naukowców potwierdza dotychczasowe założenia Instytutu Friedricha Loefflera, że psy i koty nie odgrywają roli w roznoszeniu koronawirusa. Kluczowe jest przekazywanie wirusa z człowieka na człowieka.

Zakażenie psa lub kota koronawirusem nie musi automatycznie oznaczać, że wirus namnaża się w drogach oddechowych zwierzęcia i że jest przez nie roznoszony – zaznaczył naukowiec.

Zdaniem Mettenleitera nie ma jak dotąd dowodów na to, że infekcja koronawirusem może okazać się śmiertelna dla zwierzęcia. We włoskim badaniu testowano tylko żywe osobniki. Co prawda w USA zdechł niedawno pies, u którego wykryto koronawirusa, ale zwierzę chorowało na nowotwór.

Instytut Loefflera obecnie prowadzi badania nad podatnością innych zwierząt na Sars-CoV-2. Pierwsze wyniki wskazują, że wirusem mogą zarazić się niektóre gatunki nietoperzy oraz fretki. Nie stwierdzono za to zachorowań świń czy kur.

(DPA/szym)