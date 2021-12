Apel do Merkel: Przyjąć migrantów z pogranicza polsko-białoruskiego

Około 30 organizacji pomocowych zaapelowało do pełniącej jeszcze obowiązki kanclerz Niemiec Angeli Merkel o natychmiastowe przyjęcie migrantów z pogranicza polsko-białoruskiego. W otwartym liście opublikowanym w środę, 1 grudnia, sygnatariusze napisali, że już ponad 13 osób, w tym nieletni, straciło życie.

Ludzie w lasach na granicy białorusko-polskiej walczą o przeżycie, nie zezwala się na pomoc medyczną i humanitarną – czytamy w liście do Merkel. Rząd niemiecki był częścią tego konfliktu – podkreślają apelujący, wśród których znalazły się m.in. takie organizacje jak Kindernothilfe, Pro Asyl, Medico International i Seebruecke.

W 2015: „Damy radę!”

Organizacje przypomniały także o warunkach panujących na greckich wyspach, gdzie od lat uniemożliwia się ludziom swobodne życie, bo „polityka migracyjna UE nadal koncentruje się na separacji i izolacji zamiast solidarności”. Depcze się prawa człowieka i konwencję genewską w sprawie uchodźców. Osoby te mają prawo do normalnych procedur azylowych – wskazują sygnatariusze.

„Proszę wykorzystać czas, który pozostał pani do końca kadencji, użyć wszystkich środków do natychmiastowego przyjęcia do Niemiec uciekinierów z pogranicza polsko-białoruskiego. Proszę pokazać, że pani postawa w 2015 roku była autentyczna!” – apelują organizacje i inicjatywy, przypominając o przyjęciu przed sześcioma laty migrantów z Węgier. Angela Merkel wypowiedziała wtedy słynne zdanie: „Damy radę!”

Nielegalna migracja do Niemiec

Jak podała niemiecka policja federalna, w listopadzie odnotowano 2849 nielegalnych wjazdów do Niemiec przez Białoruś i Polskę. To o połowę mniej niż w październiku br. Pomimo spadku liczba ta nadal utrzymuje się na wysokim poziomie – podkreśla policja.

Łącznie w tym roku na szlaku białoruskim przedostało się do Niemiec nielegalnie 10 690 osób. To głównie obywatele Iraku, Syrii, Iranu, Jemenu i Afganistanu.

(EPD, DPA/dom)

Obejrzyj wideo 00:36 Angela Merkel. Te dwa wydarzenia były dla niej największym wyzwaniem

