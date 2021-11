Wspólny projekt WP Magazyn, Interii i Deutsche Welle

Od wejścia Polski do strefy Schengen, nie miało znaczenia, po której stronie granicy był dom. Epidemia i kwarantanna nagle zamknęły granicę między Polską a Niemcami. Ludzie żyjący po obu jej stronach, na Pograniczu, mogli przypomnieć sobie, że kiedyś w ogóle istniała. Wraz z zanikaniem fizycznej granicy między Polską a Niemcami, znikała także granica mentalna między mieszkańcami obu stron. O tym, czy nagły powrót granicy uświadomił ludziom, że nic nie jest na zawsze piszą reporterzy i reporterki Wirtualnej Polski, Deutsche Welle i Interii, którzy ruszyli na Pogranicze, czyli granicę polsko-niemiecką. Chcą pokazać to, czego nie widać z Gdańska, Warszawy, Krakowa czy Lublina: specyfikę regionu, w którym do sąsiada, sklepu czy na imprezę po prostu przechodzi się przez most na Odrze do innego kraju. Regionu, w którym relacje określają handel i codzienne życie, a nie historyczne emocje.