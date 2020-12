Angela Merkel: „Widzimy światło na końcu tunelu”

Kanclerz Angela Merkel (CDU) ma nadzieję na zwycięstwo nad koronawirusem dzięki wkrótce spodziewanym szczepionkom. Jednak nie to jest kwestia kilku miesięcy, stwierdziła wczoraj (05.12.2020) swoim podcaście wideo szefowa rządu. „Po ponad dziewięciu miesiącach pandemii widzimy teraz światło na końcu tunelu” – powiedziała Merkel. Jest nadzieja, że jedna lub więcej szczepionek będzie wkrótce dostępna. „Wtedy możemy pokonać wirusa krok po kroku” – dodała niemiecka kanclerz.

Ze względu na opóźnienia w tworzeniu łańcucha dostaw szczepionki niemieckiej firmy Biontech i amerykańskiej firmy farmaceutycznej Pfizer, w pierwszych tygodniach będzie mniej dawek niż oczekiwano. Gdy zezwolenie, by dopuścić szczepionki zostanie wydane, wtedy pierwszych szczepień w Niemczech można się spodziewać na przełomie roku, powiedział minister zdrowia Niemiec Jens Spahn (CDU).

Spahn obawia się konfliktów w procesie dystrybucji

Minister obawia się początkowych problemów z ustalaniem priorytetów podczas dystrybucji. Według aktualnych informacji, w styczniu w Niemczech dla kilkudziesięciu milionów chętnych do szczepienia będzie tylko trzy miliony dawek szczepionki. Dlatego też, jak powiedział Spahn podczas internetowej dyskusji w Berlinie, „bardzo ciężko będzie ustalić pierwszeństwo”. Szef resortu zdrowia spodziewa się emocjonalnych dyskusji. „Nie bez powodu trwają prace nad koncepcjami, nawet nad policyjną ochroną ośrodków szczepień” – powiedział minister. Przy tym zaznaczył, że może dojść do sytuacji, w których ludzie powiedzą: „Chcę teraz”, ale jeszcze nie przyszła ich kolej. Jednak później Spahn spodziewa się odprężenia. „Nie mówimy o latach, tylko o miesiącach, kiedy potrzebujemy absolutnego priorytetu”. Wyraził też przekonanie, że do jesieni lub zimy 2021 pandemia zostanie opanowana, bo dostępna będzie wystarczająca ilość szczepionki.

Szczepienia wkrótce także w gabinetach lekarskich

Szef resortu zdrowia powiedział także portalowi informacyjnemu t-online, że najpóźniej do lata szczepionki będą dostępne w gabinetach lekarskich w całym kraju. Dodał, że w sumie jest pięciu kandydatów wśród opracowywanych szczepionek, które z „pewnym prawdopodobieństwem” zostaną zatwierdzone do połowy roku. Oprócz produktów firm Biontech/Pfizer i Moderna, Jens Spahn wymienił również produkty firm Curevac, Astra Zeneca i Johnson & Johnson. Miliony obywateli niemieckich mogłyby być uodpornione już wiosną dzięki szczepieniom. Do końca marca realistyczne dla Niemiec jest „11 milionów dawek tylko z samej firmy Biontech”.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>

Obrońcy pacjentów studzą fałszywe nadzieje

Niemiecka Fundacja Ochrony Pacjentów ostrzegła przed złudnymi nadziejami, że szczepienia doprowadzą do zwycięstwa nad wirusem. „Ważne jest, aby zaszczepić jak najwięcej osób” – powiedział członek zarządu Eugen Brysch. „To ułatwi życie z wirusem”. Szanse i cele szczepień są jasne: znacznie mniej ciężkich przypadków choroby i mniej osób umierających z powodu wirusa.

„Uproszczenia nie doprowadzą nas dalej w publicznej dyskusji na temat akcji szczepień”, powiedział Brysch. Rząd federalny powinien się tego wystrzegać. „Ponieważ już sam przekaz, że ci, którzy są szczepieni, nie mogą zachorować na Covid i są odporni nie odpowiada prawdzie” – stwierdził Brysch.

Rząd koalicyjny określił w ustawie, że może dekretem ustanowić zasady szczepień. Grupy ryzyka, tj. osoby starsze i chore, pracownicy służby zdrowia i centralnych obszarów usług publicznych zostali już wymieni w tej ustawie. Niemiecka Rada Etyki, Narodowa Akademia Nauk Leopoldina i Stała Komisja Szczepień przy Instytucie Roberta Kocha (RKI) zapowiedziały dokładniejsze określenie priorytetów do końca roku.

Obejrzyj wideo 01:49 Udostępnij Kogo szczepić na grypę? "Nie zaszczepimy wszystkich" Wyślij Facebook google+ Whatsapp Tumblr Google Buzz Newsvine linkedin Permalink https://p.dw.com/p/3jvBr Sezon grypowy. "Nie zaszczepimy wszystkich chętnych"

(ARD/jar)