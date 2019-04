Akcja przeciwko zwolennikom Hamasu w Niemczech

Policja i urzędnicy podatkowi przeszukali 90 obiektów należących do działającej na terenie całych Niemiec siatki islamistycznej. Poinformowało o tym niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W akcję przeszukiwania zaangażowani są policjanci z Badenii - Wirtembergii, Bawarii, Berlina, Hamburga, Hesji, Dolnej Saksonii, Nadrenii Północnej - Westfalii, Nadrenii - Palatynatui Szlezwiku - Holsztyna.

Akcje pomocowe jako przykrywka

Działania są skierowane przeciwko islamistycznej siatce, na czele której stoją stowarzyszenia „World-Wide-Resistance-Help” i „Ansaar International”, oficjalnie występujące w Nadrenii Północnej - Westfalii jako organizacje pomocowe. Policja ma przesłanki, by podejrzewać, że wspierają one propagandowo i finansowo radykalny Hamas. WWF-Help nawołuje na swojej stronie internetowej do datków na rzecz potrzebujących w Strefie Gazy. Ansaar International w przeszłości zbierała pieniądze na akcje pomocowe w Somalii, Syrii i Birmie.

Wbrew wartościom konstytucyjnym

- Kto pod przykrywką pomocy humanitarnej wspiera Hamas, stoi w sprzeczności z podstawowymi wartościami naszej konstytucji – powiedział minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer (CSU). Zdaniem ministerstwa istnieje podejrzenie, że organizacje działają wbrew konstytucyjnej idei porozumienia narodów i wedle obecnego stanu śledztwa należy je zaliczyć do „środowiska ekstremistycznego”.

W 2007 roku palestyńska organizacja Hamas siłą przejęła władzę w Strefie Gazy. Od początku istnienia nie uznaje państwa Izrael, określając je jako „całkowicie nielegalne”. USA, Izrael i UE uznały Hamas za organizację terrorystyczną.

Kontrole salafitów w Kolonii

Współpraca z salafitami

Z danych Urzędu Ochrony Konstytucji Nadrenii Północnej - Westfalii wynika, że stowarzyszenie Ansaar International utrzymuje związki ze środowiskiem salafitów. W przeszłości w akcjach zbierania pieniędzy uczestniczyli salaficcy duchowni. W raporcie Urzędu Ochrony Konstytucji z 2017 roku jest mowa o intensywnych kontaktach między organizacjami Ansaar International i WWR-Help. Ansaar współpracuje ponadto z „radykalnie salafickim środowiskiem”, w którym są osoby z zabronionego stowarzyszenia „Die Wahre Religion/Lies!”, co może wskazywać na to, że Ansaar wypełnia lukę powstałą wskutek likwidacji tej organizacji. W przeszłości zwróciła ona na siebie uwagę między innymi akcjami rozdawania Koranu.

(dpa, afp, epd / sier)