Afganistan. Koszt misji Bundeswehry wyniósł 17,3 mld euro

Według rządu w Berlinie 20-letnia misja niemieckich żołnierzy i pracowników niemieckiej współpracy rozwojowej w Afganistanie kosztowała ponad 17,3 mld euro. Zdecydowanie największą pozycję na liście wydatków stanowiło wojsko.

Wydatki resortów

„Za udział niemieckich sił zbrojnych w misjach 'International Security Assistance Force' (ISAF), 'Operation Enduring Freedom' (OEF) oraz 'Resolute Support Mission' (RSM) w Afganistanie ministerstwo obrony wydało od roku 2001 roku do 31 sierpnia 2021 roku łącznie około 12,3 mld euro na dodatkowe koszty związane z tymi misjami” – czytamy w odpowiedzi rządu federalnego na zapytanie grupy parlamentarnej FDP w Bundestagu.

Ponadto, jak poinformowano, ministerstwo spraw zagranicznych wydało ok. 2,48 mld euro na tzw. koszty osobowe i rzeczowe związane z tym projektem. Kwota ta nie obejmuje kosztów osobowych i operacyjnych ministerstwa spraw zagranicznych, ponieważ i tak są one ponoszone w ramach zwykłych operacji dyplomatycznych. W ciągu 20 lat ministerstwo współpracy gospodarczej i rozwoju przekazało na rzecz Afganistanu około 2,46 mld euro. Ministerstwo rolnictwa wydało w ciągu dwóch dekad 33 mln euro.

Ministerstwo obrony chce rozpocząć bilans misji w Afganistanie

Brak informacji o wydatkach wywiadu

Dane o wydatkach Federalnej Służby Wywiadowczej (BND) w Afganistanie zostały utajnione. „Ujawnienie istotnych informacji poważnie utrudniłoby wypełnianie zadań Federalnej Służby Wywiadowczej, co z kolei mogłoby zagrozić bezpieczeństwu Republiki Federalnej Niemiec lub spowodować poważne szkody dla jej interesów” – oświadczył rząd.

Mając to na uwadze, rząd w Berlinie klasyfikuje również jako informację niejawną, która infrastruktura zbudowana za niemieckie pieniądze jest obecnie wykorzystywana przez talibów. „Przeznaczona do publikacji odpowiedź rządu na to pytanie spowodowałaby, że informacje o modus operandi, możliwościach i metodach działania, a także o sytuacji wywiadowczej Federalnej Służby Wywiadowczej stałyby się dostępne dla nieograniczonej grupy osób nie tylko w kraju, ale i za granicą" – napisano.

Krytykowany czas bilansu

Ministerstwo obrony chce w środę (06.10.2021) rozpocząć podsumowanie tej, w dużej mierze nieudanej, misji. Jak wyjaśnił w poniedziałek w Berlinie rzecznik resortu, nawet po krytyce ze strony Bundestagu harmonogram ten zostanie dotrzymany. Wskazał również zaplanowaną na 13 października uroczystość wręczenia odznaczeń dla żołnierzy. Dotyczyło to również oceny misji przez najwyższych przełożonych.

„I musimy otwarcie powiedzieć w tym krytycznym bilansie o tym, co było dobre, co nie było dobre i czego się nauczyliśmy” – podkreślił. Politycy zajmujący się kwestiami obronnymi z kilku klubów poselskich w parlamencie nie chcą uczestniczyć w zaplanowanym na środę posiedzeniu początkowym, w związku z krytyką wobec wybranego dla niego terminu tuż po wyborach do Bundestagu. Są wśród nich przedstawiciele chadecji, SPD, FDP i Zielonych.

