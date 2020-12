77 lat po wojnie. Dzwon wraca do polskiej parafii

Dzwon, który zaginął w czasie II wojny światowej, powróci po 77 latach do swojej macierzystej parafii w Polsce – podała niemiecka Katolicka Agencja Prasowa (KNA). Diecezja Muenster, gdzie znajduje się jeszcze dzwon, podpisała z parafią św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sławięcicach (koło Kędzierzyna-Koźla) umowę o trwałym wypożyczeniu dzwonu. Kiedy tylko pandemia koronawirusa na to pozwoli, 400-kilogramowy dzwon z roku 1555 zostanie przewieziony do Polski.

Broń i amunicja

Na razie dzwon stoi na dziedzińcu sądu kościelnego w Muenster (Nadrenia Północna-Westfalia). Dwa lata temu parafia w Sławięcicach rozpoczęła poszukiwania.

Przed II wojną światową miejscowość znajdowała się pod administracją niemiecką. W czasie wojny wiele parafii musiało oddać swoje dwony, bo brąz z którego były odlane, był materiałem wojennym. Niemiecki przemysł wojenny przerobił wtedy około 80 tys. dzwonów na broń i amunicję.

Niektóre dzwony ocalały

Jak wynika z informacji niemieckich diecezji, niektóre z oddanych dzwonów nie zostały jednak przerobione. Tak było m.in. z dzwonem ze Sławięcic.

Po wojnie kościelne instrumenty nie wróciły już na poniemieckie tereny, które zostały przyłączone do Polski i dlatego zostały przydzielone parafiom w Niemczech.

Oficjalnym właścicielem dzwonu ze Sławięcic jest Niemiecka Republika Federalna – oświadczyła diecezja Muenster. Niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych zgodziło się na zwrot do Polski i było włączone w negocjowanie umowy.

(KNA/dom)