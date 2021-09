30 lat Trójkąta Weimarskiego. „Nie mogę sobie wyobrazić UE bez Polski”

Zbigniew Rau, Heiko Maas i Jean-Yves Le Drian spotkali się w piątek, 10 września, w Weimarze z okazji 30. rocznicy powołania formatu Trójkąta Weimarskiego.

– Nie zostawimy naszych politycznych przyjaciół w osamotnieniu i nie zgadzamy się na instrumentalizację uchodźców – powiedział na konferencji prasowej po odbytych rozmowach szef niemieckiego MSZ Heiko Maas. Temat wykorzystywania niekontrolowanej migracji przez białoruskiego prezydenta Aleksandra Łukaszenkę, który umożliwia łatwe dotarcie migrantom i uchodźcom do granic Polski, Litwy i Łotwy zdominował piątkowe rozmowy w ramach Trójkąta Weimarskiego, które odbyły się na Uniwersytecie Bauhaus w Weimarze.

Polski szef dyplomacji Zbigniew Rau zapewnił, że przekazał kolegom z Paryża i Berlina szczegóły dotyczące obecnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, którą codziennie przekraczają osoby z państw Bliskiego Wschodu. Reżim Łukaszenki umożliwia im łatwy bezpośredni przelot do Mińska i dotarcie do stref granicznych. – Te działania hybrydowe wymagają solidarności naszych sojuszników – zaznaczył Rau.

Afganistan, Ukraina, Nord Stream 2

Rau, Mass i Le Drian rozmawiali także o sytuacji w Afganistanie. – Ważna jest pomoc humanitarna na miejscu i pomoc dla państw sąsiadujących z Afganistanem, żeby zapobiec niekontrolowanej migracji – przekonywał polski minister.

30 lat Trójkąta Weimarskiego: spotkanie szefów dyplomacji Francji, Niemiec i Polski

Uczestnicy spotkania wyrazili również zadowolenie co do wyników Platformy Krymskiej zorganizowanej przez stronę ukraińską inicjatywy, która zajmuje się problemem Półwyspu Krymskiego, anektowanego przez Rosję w 2014 roku. – Polska wspiera reformy na Ukrainie – mówił Rau. Podczas rozmów poruszono także wspólne podejście do Chin i Rosji. – Martwią nas inicjowane przez Krem cyberataki wymierzone w Niemcy, gdzie trwa kampania wyborcza – zapewniał polski minister.

Weimarska trójka przedyskutowała również kwestię gazociągu Nord Stream 2, którego budowa właśnie została ukończona. Rosyjski gaz może popłynąć w stronę Niemiec jeszcze w październiku br. – Nie udało się tego projektu zatrzymać – przyznał Rau w odpowiedzi na pytanie Deutsche Welle. – Będziemy szukać rozwiązań, żeby przeciwdziałać deficytowi bezpieczeństwa i zwiększonym możliwościom wywierania presji przez Rosję – dodał.

Polexit? Rau odpowiada

Niemieckie media dopytywały też polskiego ministra o słowa wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego na temat możliwego scenariusza wyjścia Polski z UE. Rau nazwał wypowiedź wicemarszałka „bardzo hipotetyczną symulacją koncepcyjną”. Przyznał jednak, że w Polsce powiększa się krytyczny stosunek wobec rozwiązań władz UE, które nie mają podstaw w unijnych traktatach. – Ten głos nie zmienia faktu, że polskie społeczeństwo było za przystąpieniem do UE i jest za pozostaniem w Unii – mówił.

Pytany o słowa Terleckiego szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas odpowiedział krótko: – Nie mogę sobie wyobrazić UE bez Polski.

„Format wciąż bardzo żywy“

Przedstawiciel Francji skupił się przede wszystkim na podsumowaniu Trójkąta Weimarskiego z okazji 30. rocznicy powołania tego formatu. Mówił o współpracy akademickiej, podając za przykład wspólne polsko-niemiecko-francuskie projekty realizowane na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Za sukces uznał także współpracę regionów wszystkich trzech krajów i aktywność społeczeństwa obywatelskiego. – W Paryżu odbędzie się spotkanie młodzieży Trójkąta Weimarskiego – zapowiedział.

Z kolei jego odpowiednicy z Polski i Niemiec życzyli Francji sukcesów w związku z objęciem 1 stycznia 2022 r. przez Paryż prezydencji w Radzie UE.

– Bez współpracy Trójkąta Weimarskiego droga Polski do UE i NATO byłaby dłuższa – przekonywał Zbigniew Rau. – 30 lat to czas dojrzałości i dużych perspektyw – dodał. Heiko Maas mówił, że Trójkąt Weimarski to nie tylko rozmowy na poziomie ministerialnym, ale także spotkania pracowników ministerstw, samorządów i szkół. – Format wciąż jest bardzo żywy – przekonywał. – I nie musi być wymyślany na nowo, bo rozmowy toczą się w pełnym zaufaniu.

Regularne spotkania

Poprzednie spotkanie szefów dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego odbyło się 15 października 2020 r. w Paryżu. Minister Rau zapowiedział, że po Weimarze kolejne spotkanie w tym formacie odbędzie się w przyszłym roku w Warszawie. Powrót do regularnych corocznych spotkań jest oznaką ożywienia tej platformy dialogu. Po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość przejęło w 2015 r. władzę, Trójkąt na kilka lat zamilkł, a spotkania nie odbywały się, przede wszystkim ze względu na opór strony francuskiej, która była niezadowolona z powodu zerwania polsko-francuskich negocjacji w sprawie kupna przez Polskę francuskich śmigłowców Caracal.

Rozmowy Raua, Maasa i Le Driana poprzedziło wspólne zasadzenie drzewa na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Buchenwald. Ministerialna trójka spotkała się także ze studentami weimarskiego uniwersytetu.

Wspólne zasadzenie drzewa na terenie b. niemieckiego obozu koncentracyjnego Buchenwald

Dla Maasa była to z pewnością ostatnia szansa na oficjalne spotkanie z odpowiednikami z Polski i Francji. 26 września odbędą się w Niemczech wybory parlamentarne. Socjaldemokratyczna partia Maasa prowadzi obecnie w sondażach, wyprzedzając chadecję

Kolejne spotkanie polsko-niemieckie odbędzie się w sobotę, 11 września. Angela Merkel na krótko przed ustąpieniem ze stanowiska kanclerz odwiedzi Warszawę, gdzie spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim.

Trójkąt Weimarski powstał w sierpniu 1991 r. w Weimarze z inicjatywy ówczesnych szefów dyplomacji Polski – Krzysztofa Skubiszewskiego, Francji – Rolanda Dumasa i Niemiec – Hans-Dietricha Genschera. Jego głównym celem było zbliżenie Polski do struktur unijnych i NATO.