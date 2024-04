Niemcy: 2,5 miliona kobiet zatrudnione w ramach minipracy

Ponad cztery miliony kobiet pracuje na niewielką część etatu. Dla większości z nich to jedyne źródło dochodu. W Niemczech Zachodnich jest osiem razy więcej takich kobiet niż na wschodzie kraju.

Jak wynika z odpowiedzi rządu niemieckiego na zapytanie partii Lewica w Bundestagu oraz z danych Federalnej Agencji Pracy (BA), około 4,3 miliona kobiet w Niemczech pracuje w minimalnym wymiarze godzin i większość z nich nie ma żadnych dodatkowych źródeł dochodu.

Według badania, pod koniec września 2023 roku około 476 000 kobiet w Niemczech Wschodnich i około 3,8 miliona kobiet w zachodniej części kraju było zatrudnionych w minimalnym wymiarze godzin tj. w ramach tzw. minijob.

Około 2,5 miliona z ogólnej liczby 4,3 miliona pracujących na część etatu, czyli 58 procent, pracowało wyłącznie na zlecenie. Z tego 2,2 mln na zachodzie czyli prawie ośmiokrotnie więcej niż na wschodzie (około 290 000 kobiet). Dzieje się tak pomimo faktu, że mieszka tam tylko pięć razy więcej osób, jak podkreśla Partia Lewicy.

Z danych wynika także, że około 1,8 miliona kobiet w całych Niemczech pracuje w niepełnym wymiarze godzin – 1,6 miliona w zachodnich Niemczech i około 180 000 we wschodnich Niemczech.

Chociaż model zatrudnienia w ramach minipracy rośnie również w Niemczech Wschodnich, to według Lewicy jest on znacznie bardziej rozpowszechniony na zachodzie kraju. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy według partii jest słabiej rozwinięta struktura opieki nad dziećmi w Niemczech Zachodnich. Matki muszą więc zajmować się opieką nad dziećmi i dlatego nie są w stanie podjąć zatrudnienia, które obejmie je systemem ubezpieczeń społecznych.

Cele nie do osiągnięcia

„Rząd Niemiec postanowił doprowadzić do końca tego dziesięciolecia do zrównania płci” – powiedziała przewodnicząca partii Lewica w Bundestagu, Heidi Reichinnek. Ponadto, zgodnie z konstytucją ma on obowiązek zapewnienia równorzędnych warunków życia w Niemczech Wschodnich i Zachodnich. „Te cele są wyraźnie nierealizowane” – skrytykowała lewicowa polityk.

Zaapelowała o „stworzenie na terenie całego kraju miejsc w przedszkolach, przekształcenie pracy w ramach minijob w zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin i zniesienie wspólnego opodatkowania małżonków”. Celem byłoby umożliwienie kobietom uczestnictwa w rynku pracy, a tym samym zapewnienie im bezpieczeństwa finansowego i zapobieganie ubóstwu na starość.

(AfP/jar)

Chcesz komentować nasze artykuły? Dołącz do nas na Facebooku! >>