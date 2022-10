Osiemdziesiąt lat po napaści Niemiec na Polskę i rozpoczęciu II wojny światowej Deutsche Welle we współpracy z polskimi partnerami opublikowała w 2019 roku cykl reportaży „Zbrodnia bez kary” o powojennych karierach hitlerowskich zbrodniarzy. Teraz dwadzieścia sześć multimedialnych reportaży i wywiadów ukazało się w formie książki nakładem krakowskiego Wydawnictwa M.

– Współdziałanie trzech redakcji z Polski i Niemiec przy tym projekcie to nie tylko przykład znakomitej polsko-niemieckiej współpracy, ale i unikalnego połączenia kompetencji i możliwość przedstawienia dwóch perspektyw – sprawców i ofiar. Nieodpokutowane winy niemieckich zbrodniarzy pozostaną na zawsze plamą w historii Niemiec, zaś losy ofiar – przestrogą – mówi redaktor naczelny Polskiej Sekcji Deutsche Welle i pomysłodawca projektu Bartosz Dudek.

Reportaże z cyklu „Zbrodnia bez kary” były nominowane m.in. do Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego i MediaTorów. Wspólny projekt DW, Interii i WP kreśli losy nazistowskich zbrodniarzy i polskich ofiar wojny. Dziennikarki i dziennikarze z Polski i Niemiec spotykali się z rodzinami w obu krajach, przeglądali zachowane dokumenty w państwowych i rodzinnych archiwach.

Jak to możliwe, że zbrodniarze uniknęli kary i prowadzili po wojnie spokojne życie? Jak na hipotekę winy ojców i dziadków reagują ich potomkowie? – To były przejmujące spotkania. Wiele osób opowiadało o traumach w swoich rodzinach i o ścianie milczenia – mówi Katarzyna Domagała-Pereira, koordynatorka projektu w DW.

Na ponad pięciuset stronach „Zbrodnia bez kary” dokumentuje mało znane historie nazistowskich zbrodniarzy w okupowanej przez Niemców Polsce i ich powojenne losy. Nawet jeśli uniknęli oni odpowiedzialności prawnej, muszą się zmierzyć z osądem kolejnych pokoleń – czytamy we wstępie. Historyk i profesor studiów nad Holokaustem w Touro College w Berlinie, Stephan Lehnstaedt, pisze w swojej recenzji: „Ta książka to nieodzowna lektura dla poznania Niemców, ich zbrodni i ich stosunku do II wojny światowej”.

Książkę można już kupić w polskich księgarniach, także w formie ebooka.

O projekcie, pracy nad książką, spotkaniach z ofiarami i rodzinami zbrodniarzy autorzy będą opowiadać podczas premierowego spotkania na krakowskich Targach Książki 29 października o godzinie 10.00 (sala Lwów C). Spotkanie poprowadzi Agnieszka Jankowska-Maik.