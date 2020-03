"Zbrodnia bez kary". Nominacja do nagrody im. T. Mazowieckiego

Artykuł opowiada historię Clausa Volkmanna, okupacyjnego starosty Kołomyi i Łowicza, ambitnego nazisty wzorowo wykonującego swoje obowiązki, odpowiedzialnego za zbrodnie na Żydach i Polakach.

Po wojnie Volkmann rozpoczyna drugie życie. Pod pseudonimem Peter Grubbe robi karierę w zachodnioniemieckich mediach; obraca się w kręgach lewicowych. Jego ponura tajemnica wychodzi na jaw dopiero w 1995 roku, kiedy Volkmann ma 82 lata. Nigdy publicznie nie wyraził żalu za swoje czyny. Jego córka nazywa go dziś "tchórzem, który bezgranicznie kłamał".

Autorzy artykułu Katarzyna Domagała (DW) i Piotr Barejka (Wirtualna Polska) oraz autor zdjęć Maciej Stanik dotarli zarówno do najbliższej rodziny Volkmanna jak i do jego ofiar. Artykuł "Podwójne życie lewicowego dziennikarza" powstał w ramach cyklu "Zbrodnia bez kary" we współpracy trzech redakcji - Redakcji Polskiej Deutsche Welle, Wirtualnej Polski i interii. Cykl poświęcony jest niemieckim zbrodniarzom, którzy uniknęli kary i w powojennych Niemczech robili kariery w swoich środowiskach.

Jak podają organizatorzy, do konkursu o polsko-niemiecką nagrodę dziennikarską im. Tadeusza Mazowieckiego zgłoszono 181 prac z Polski i Niemiec. Nagroda przyznana zostanie w pięciu kategoriach: print, radio, telewizja, multimedia i dziennikarstwo na pograniczu. W każdej kategorii polsko-niemieckie jury nominowało po 5 prac.

Artykuły z cyklu "Zbrodnia bez kary" znaleźć można na podstronie dw.com/zbrodniabezkary