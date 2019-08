Światowa Rada Klimatyczna: ratujmy klimat, stawiajmy na zalesianie

W liczącym 1200 stron raporcie Rada wezwała wspólnotę międzynarodową do natychmiastowych reform. Według naukowców potrzebne jest bezzwłoczne i drastyczne zredukowanie rabunkowej gospodarki ziemią, wyrębu lasów i emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie.

W opinii ekspertów świat stoi przed dylematem – aby osiągnąć określony w paryskim porozumieniu klimatycznym w 2015 r. cel ograniczenia ocieplenia klimatu poniżej 2 proc. w porównaniu z okresem przedindustrialnym, potrzebna jest energia uzyskiwana z biomasy.

W tym celu konieczne są ogromne uprawy rzepaku. Jednak według obliczeń w ciągu kilku dekad liczba ludności na ziemi zwiększy się z 7,7 do 10 mld osób. Stąd między uprawą biomasy, ale produkcją rolniczą do celów spożywczych, powstaje niebezpieczna konkurencja.

Wycinka lasu w Amazonii

Gospodarka rolna i leśna oraz zmiany klimatyczne są ściśle ze sobą powiązane. Lasy, rośliny i gleba pochłaniają prawie jedną trzecią wszystkich spowodowanych przez człowieka emisji. Rabunkowa gospodarka tymi naturalnymi bogactwami powoduje powstanie gazów cieplarnianych, które w istotnym stopniu przyczyniają się do podwyższenia globalnej temperatury. Według autorów raportu gospodarka rolna i powiązane z nią branże odpowiadają za 37 proc. wszystkich emisji spowodowanych przez człowieka.

Środki zaradcze

Obecnie średni wzrost temperatury na świecie w porównaniu z okresem przedindustrialnym wynosi 1,53°C. Aby temu przeciwdziałać, eksperci proponują szereg środków zaradczych. Jednym z najskuteczniejszych jest zalesianie oraz zmiana nawyków żywieniowych. Naukowcy akcentują w tym kontekście zalety artykułów spożywczych pochodzenia roślinnego.

Eksperci krytykują też marnotrawstwo żywności. Według autorów raportu, 25 do 30 proc. wszystkich artykułów spożywczych ląduje na śmietnikach. – Klucz do rozwiązania problemu leży w rękach rolników, ale i my możemy mieć na to wpływ wybierając artykuły spożywcze, które kupujemy i których nie marnujemy – podkreśliła współprzewodnicząca IPCC Valerie Masson-Dellmotte.

W odpowiedzi na raport Światowej Rady Klimatycznej niemieccy politycy domagają się radykalnych zmian w rolnictwie.

Zdaniem niemieckiej minister środowiska Svenji Schultze (SPD) raport to dowód na to, że Niemcy muszą postawić na rolnictwo ekologiczne i solidną gospodarkę leśną.



