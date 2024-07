Śpiewali „obcokrajowcy precz!”. Ponad 360 incydentów

Pod koniec maja br. Niemcami wstrząsnęło nagranie z wyspy Sylt, na którym goście jednego z barów podczas zabawy wykrzykiwali hasła: „Niemcy dla Niemców”, „Obcjokrajowcy precz!”. Robili to do melodii znanego przeboju Gigi D'Agostino z roku 2001 „L'amour toujours”.

Okazuje się, że nie był to odosobniony przypadek. Policja została wezwana do ponad 360 podobnych incydentów w całych Niemczech – informuje sieć redakcji RND.

Podczas zabawy i w szkołach

Dziennikarze zapytali o policyjne dane od października 2023 roku do czerwca 2024. Policja odnotowała we wszystkich krajach związkowych co najmniej 368 przypadków, kiedy do znanej piosenki wykrzykiwano nazistowskie hasła – informuje RND.

Do incydentów doszło m.in. na festynach i dyskotekach, ale także na prywatnych imprezach i wielokrotnie w szkołach. Nierzadko towarzyszyło temu hajlowanie, choć pokazywanie hitlerowskiego pozdrowienia jest w Niemczech zabronione i podlega karze.

Niepokojący trend

Jak podaje RND, większość przypadków odnotowano w Nadrenii Północnej-Westfalii. Od listopada 2023 roku do czerwca br. włącznie policja była w tym najludniejszym kraju związkowym wzywana aż 96 razy, ponieważ podczas odtwarzania piosenki pojawiały się antykonstytucyjne i ksenofobiczne hasła.

W Badenii-Wirtembergii do początku lipca naliczono łącznie 40 takich przypadków. Według danych Krajowego Urzędu Kryminalnego około jedna czwarta przypadków dotyczyła nieletnich. W Dolnej Saksonii, Saksonii-Anhalt i Turyngii doszło również do incydentów z udziałem nieletnich. W Hesji doszło do 25 incydentów, w tym trzy miały miejsce w szkołach.

Z kolei w Meklemburgii-Pomorzu Przednim – liczącej znacznie mniej mieszkańców w porównaniu z Nadrenią Północną-Westfalią czy Badenią-Wirtembergią – odnotowano 45 tego typu incydentów. Większość – 39 z tych przypadków – miała miejsce w czerwcu br. W dwóch przypadkach w Meklemburgii-Pomorzu Przednim przerobioną piosenkę śpiewano na boisku szkolnym, raz pojawiła się na Instagramie, raz jako wideo w serwisie Snapchat. Śpiewała ją także m.in. grupa młodych ludzi w ogrodzie, a jedna z uczennic nawet podczas lekcji w Sassnitz.

Tylko Bawaria i Saksonia nie dostarczyły RND żadnych informacji na temat odnotowanych incydentów z nazistowskimi okrzykami – podaje RND.

Kiedy karalne?

Jak dotąd nie ma jednolitego podejścia ze strony odpowiedzialnych władz – pisze RND. Samo wykonanie piosenki nie jest przestępstwem – podkreśla berlińska policja na zapytanie dziennikarzy.

Nawet niechlubny slogan sam w sobie nie jest karalny, dopiero w połączeniu z mundurem lub sugerowaniem wąsa Hitlera – informuje brandenburska policja. Podobnie uważa policja w Hamburgu, która wszczęła już pięć dochodzeń w sprawie piosenki.

