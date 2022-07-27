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Како дроновите можат да помогнат во борбата против шумските пожари

Јанина Семенова
9 август 2022

Пожарникарите често ги ризикуваат своите животи во борбата со шумските пожари. Дали беспилотните летала можат да ги поддржат во борбата против огнената стихија?

https://www.dw.com/mk/kako-dronovite-mozat-da-pomognat-vo-borbata-protiv-sumskite-pozari/video-62753691
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