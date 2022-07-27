Како дроновите можат да помогнат во борбата против шумските пожари

ПанорамаГлобалноКако дроновите можат да помогнат во борбата против шумските пожариTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПанорамаГлобалноЈанина Семенова9.08.20229 август 2022Пожарникарите често ги ризикуваат своите животи во борбата со шумските пожари. Дали беспилотните летала можат да ги поддржат во борбата против огнената стихија?https://www.dw.com/mk/kako-dronovite-mozat-da-pomognat-vo-borbata-protiv-sumskite-pozari/video-62753691Реклама