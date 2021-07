Euro 2020: Untuk Pertama Kalinya Inggris Lolos ke Partai Final Euro

5 Lagu Populer di Lapangan Hijau

'You'll Never Walk Alone,' Gerry & The Pacemakers

'You'll Never Walk Alone,' yang aslinya berasal dari musikal Rogers and Hammerstein, adalah lagu yang paling dikenal para penggemar sepak bola. Kalau lagu lain hanya diambil melodinya, lagu ini justru teksnya yang penting. Pertama kali diadopsi oleh fans klub Inggris FC Liverpool pada 1960-an, sekarang lagunya praktis berkumandang di stadion sepak bola di seluruh dunia. (hp/ae)

Penulis: Antje Binder