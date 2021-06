Euro 2020: PM Italia Menyerukan Agar Final Dipindahkan dari London ke Roma

Momen Tak Terlupakan Piala Euro 2016

Na..na..na..na..Irlandia Utara

Inilah hymne tak resmi Piala Eropa: "Will Grigg's on fire"pelesetan dari lagu "Freed from Desire" dengan lirik baru bagi striker Will Grig. Lagu ini jadi hits di kanal Youtube. Ironisnya Will Grigg tidak diturunkan berlaga semenitpun dalam Piala Eropa 2016.

Penulis: Sarah Wiertz