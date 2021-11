Ulang Tahun ke-70 Goethe Institut: Tanpa Lelah Terus Mendefinisikan Diri

Goethe Institut memang terus mengubah diri. Demikian digambarkan dalam biografi institut ini yang diterbitkan oleh Klett-Cotta-Verlag di Mainz. Presiden Goethe Institut, Carola Lentz, menuliskan biografi institusi ini bersama ahli etnologi Marie-Christin Gabriel. Dalam wawancara dengan DW, Carola Lentz bercerita tentang upaya Goethe-Institut untuk terus-menerus mendefinisikan diri sendiri.

Semuanya dimulai di Jerman pada tahun 1951, ketika Goethe Institut resmi dibuka di kota München. Organisasi pendahulunya yakni Deutsche Akademie yang didirikan pada tahun 1925 harus tutup karena telah menjadi alat Nazi. Amerika Serikat yang saat itu menduduki Jerman membubarkan apa yang mereka yakini sebagai "pusat propaganda dan spionase yang beroperasi di seluruh Eropa" milik Nazi. Pendirian kembali Goethe Institut pun menandai dimulainya sebuah kebijakan baru.

Dimulai dengan kursus bahasa Jerman

Sebagai langkah pertama, Goethe Institut menerbangkan guru-guru bahasa Jerman dari seluruh dunia ke Jerman untuk dilatih. Tidak lama kemudian dibuka juga lembaga pengajaran bahasa di luar negeri, yang pertama didirikan tahun 1952 di Atena, Yunani.

Tahun 1961 ada 53 lembaga di luar negeri, dan hari ini ada 158 institut di 98 negara. Antara tahun 1958 dan 1963, Afrika jadi fokus pengembangan Goethe Institut, dan jaringan cabang Goethe segera menyebar ke seluruh benua Afrika.

Carola Lentz, Presiden Goethe Institut

Pekerja budaya dari Jerman pun dikirim dalam rangkaian tur ke seluruh dunia. Musisi jazz Albert Mangelsdorf, misalnya, telah menghibur beberapa bagian Asia dengan kuartetnya, musik psikedelik elektronik dari Jerman juga kemudian dapat didengar di Kabul.

Di era Perang Dingin, kebijakan budaya luar negeri Jerman juga terpecah. Jerman Timur pun mendirikan Herder-Institut di Leipzig pada tahun 1951. Mereka juga membuka pusat budaya dan informasi di luar negeri yang menawarkan kursus bahasa Jerman. Beberapa di antaranya pernah bersaing langsung dengan Goethe Institut. Persaingan antara Jerman Timur dan Barat berlanjut hingga runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989.

Paus Fransiskus juga pernah belajar di Goethe

Goethe Institut juga pernah memicu perdebatan di tahun 1970-an. Di London, sebuah pameran oleh seniman pembuat poster Klaus Staeck yang dibiayai Goethe, membuat kehebohan. Di pameran itu ada sebuah kolase yang menunjukkan ketua CSU saat itu, Franz Josef Strauss, tengah mengasah pisau. Di bawah gambar itu ada tulisan berbunyi: "Perang Dingin membuat kita benar-benar panas."

Politisi itu marah karena telah merasa dihina dengan menggunakan uang pembayar pajak. Pada tahun 1977 Goethe Institut menjadi sasaran teroris sayap kiri yang melakukan serangan terhadap institusi Goethe di Paris dan Madrid.

Yang juga menjadi bagian dari sejarah institut ini adalah: pada pertengahan 1980-an, Paus Fransiskus yang lahir di Argentina belajar bahasa Jerman di Goethe Institut di Boppard, Jerman. Dia masih tetap bersahabat pena dengan keluarga yang menyewakan kamar kepadanya saat itu.

Komedian Jerman Rudi Carell menyebabkan kegemparan diplomatik tahun 1987 karena menampilkan gambar ulama Ayatollah Khomeini dilempari pakaian dalam dalam sketsa TV pada ulang tahun kedelapan revolusi Iran. Esok harinya, Iran mendeportasi dua diplomat Jerman dan membatalkan semua penerbangan ke Jerman Barat. Goethe Institut di Teheran harus ditutup sementara.

Ekspansi ke Eropa Timur

Ketika Negara Tirai Besi Uni Soviet runtuh pada tahun 1989, Goethe Institut menyebarkan sayapnya ke Eropa Timur. Lembaga pertama didirikan di negara-negara bekas Blok Timur. Akhirnya pada tahun 1992, Goethe Institute dibuka di Moskow. Jaringan Goethe juga berkembang di wilayah bekas Jerman Timur.

Serangan teroris 11 September 2001 juga turut mengubah kerja Goethe Institut: Dialog dan pemahaman antarbudaya kini menjadi agenda utama. Goethe Institut berfokus pada penguatan masyarakat sipil dan pencegahan konflik.

Misi Dialog Budaya: Goethe Institut Berusia 70 Tahun Didirikan di München Enam tahun setelah Perang Dunia II berakhir, Goethe Institut resmi didirikan menggantikan Deutsche Akademie (DA). Pada awalnya, lembaga ini berkonsentrasi pada pelatihan guru bahasa Jerman. Dalam foto ini, pelajar bahasa Jerman dari Ghana terlihat berjalan-jalan bersama keluarga angkatnya di Murnau, Bayern.

Misi Dialog Budaya: Goethe Institut Berusia 70 Tahun Citra positif Jerman Pada tahun-tahun awal, tujuan lembaga ini adalah untuk menciptakan citra positif Jerman setelah Perang Dunia II. Pada tahun 1952, institut pertama di luar negeri dibuka di Athena, Yunani. Kota-kota lain menyusul, seperti di Mumbai, India (pada foto), di mana institut ini dinamai menurut Indolog Jerman, Max Mueller. Di Jerman, kursus ditawarkan di lokasi-lokasi yang indah.

Misi Dialog Budaya: Goethe Institut Berusia 70 Tahun Mengubah citra pusat propaganda dan mata-mata Secara politis, Goethe Institut merupakan upaya Jerman untuk memulai awal baru. Pasalnya, Deutsche Akademie yang didirikan pada tahun 1925 telah berubah menjadi alat propaganda Nazi. Pada tahun 1945, pasukan Amerika membubarkan Deutsche Akademie, yang mereka anggap sebagai "pusat propaganda dan mata-mata di seluruh Eropa" untuk Nazi. Foto siswa GI di Schwäbisch Hall pada tahun 1970-an.

Misi Dialog Budaya: Goethe Institut Berusia 70 Tahun Musik Jazz atas nama Goethe Pada tahun-tahun berikutnya, semakin banyak cabang Goethe Institut dibuka di berbagai negara di seluruh dunia, misalnya di Afrika Utara dan Barat, yang mana pada 1950-an dan 1960-an, merupakan negara-negara baru muncul setelah berakhirnya kolonialisme. Institut dan perwakilannya juga populer di Asia. Pemain saksofon Jerman, bintang jazz Klaus Doldinger (paling kanan), bersama musisi di Pakistan.

Misi Dialog Budaya: Goethe Institut Berusia 70 Tahun Berkembang jadi jaringan global Lab bahasa jadi tren paling anyar, saat belajar bahasa Jerman di tahun 1980-an. Haluan strategi baru lembaga ini telah membuahkan hasil, Sejak tahun 1960 lembaga budaya Jerman yang aktif di luar negeri diintegrasikan menjadi jaringan yang luas. Saat ini, 157 institut di 98 negara menyebarluaskan informasi tentang budaya dan bahasa Jerman.

Misi Dialog Budaya: Goethe Institut Berusia 70 Tahun Melempari Ayatollah dengan pakaian dalam Pada tahun 1987, Rudi Carrell, seorang pembawa acara talk show satir dari Belanda, membuat kehebohan, ketika ia menyajikan sketsa televisi yang menunjukkan orang-orang melemparkan bra dan celana dalam ke pemimpin revolusioner Iran, Ayatollah Khomeini. Teheran berang dan mengusir diplomat Jerman, melarang penerbangan ke Jerman serta menutup Goethe Institut di sana.

Misi Dialog Budaya: Goethe Institut Berusia 70 Tahun Membuka gerbang ke timur Setelah "Tirai Besi" runtuh, Goethe Institut melebarkan sayapnya ke Eropa Timur. Para pendiri lembaga pertama di negara-negara bekas komunis harus banyak berimprovisasi. Pada tahun 1992, Menteri Luar Negeri Jerman, Klaus Kinkel, meresmikan Goethe Institut di Moskow. Lembaga ini tidak hanya tumbuh di luar Jerman, tetapi juga di kawasan bekas Jerman Timur.

Misi Dialog Budaya: Goethe Institut Berusia 70 Tahun Promosikan dialog perdamaian dan saling pengertian Serangan teror 11 September 2001 juga menggeser fokus Goethe Institut. Dialog dan pemahaman antarbudaya menjadi prioritas utamanya. Lembaga ini sekarang berfokus pada penguatan masyarakat sipil dan pencegahan konflik. Gambar ini menunjukkan proyek seni dan musik "Kunstdisco" di Seoul, Korea Selatan.

Misi Dialog Budaya: Goethe Institut Berusia 70 Tahun Menari dengan robot Pada tahun 2016, Goethe Institut memulai "Kultursymposium Weimar," di mana para pemikir dari seluruh dunia mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan mendesak di zaman ini. Pada tahun 2019 digelar festival bertajuk "Die Route wird neu berechnet" (Rute sedang dikalibrasi ulang), di mana para peserta mendiskusikan perubahan teknologi yang sangat cepat di masyarakat.

Misi Dialog Budaya: Goethe Institut Berusia 70 Tahun Gambaran menyeluruh tentang Jerman Lembaga ini secara teratur menyelenggarakan "Deutschlandjahre" (tahun Jerman) bersama dengan Kementerian Luar Negeri. Tujuan acara ini adalah untuk mempromosikan citra Jerman yang menyeluruh. "Deutschlandjahr" 2018/19 di AS dihadiri oleh total dua juta tamu yang menghadiri 2.800 acara. Acara tahun sebelumnya diadakan di Meksiko, di mana Kanselir Angela Merkel hadir sebagai tamu.

Misi Dialog Budaya: Goethe Institut Berusia 70 Tahun 70 tahun dan usia terus bertambah Pandemi COVID memicu gelombang digitalisasi. Dipimpin oleh presiden Goethe Institut, Carola Lentz dan Sekretaris Jenderal Johannes Ebert, institut tersebut akan merayakan hari jadinya yang ke-70 pada November 2021. Sebuah buku karya Carola Lentz akan dirilis untuk merayakan acara tersebut, dan sebuah situs web interaktif akan memperkenalkan pembaca pada sejarah penting institusi tersebut. (sc/as) Penulis: Stefan Dege (sb)



"Dalam karya budaya, tantangan terbesar kita adalah apa yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai Shrinking Spaces, yaitu meningkatnya kecenderungan nonliberal, rezim otoriter yang semakin berusaha membatasi dan mengontrol relung dan ruang yang bebas bagi aktivitas seni dan intelektual," ujar Presiden Goethe Carola Lentz.

Lentz yang lahir pada tahun 1954 dan tinggal di Mainz, adalah ilmuwan dan ahli etnologi dan Afrika. Ia telah satu tahun memimpin Goethe Institut yang menurutnya "membawa citra Jerman yang sangat bermacam, berbeda, dan beragam ke dunia," dengan cara lebih banyak mendengarkan.

"Kita bukan orang yang tahu segalanya di dunia ini," tegas Carola Lentz.

Beragam acara untuk peringatan ulang tahun

Presiden Goethe ini melihat lembaganya telah "dipersenjatai dengan baik" untuk menjalankan peran sebagai pegiat jejaring global. Tetapi ada satu hal yang ingin ia tekankan kepada partai koalisi antara SPD, Partai Hijau dan FDP, yang saat ini tengah membentuk pemerintahan federal baru.

"Akan lebih baik jika pemerintah baru juga mengakui bahwa budaya harus menjadi elemen penting bagian dari kebijakan luar negeri," ujar Lentz.

Pameran dalam rangka perayaan ulang tahun ke-70 Goethe Institut di Berlin, salah satunya tentang konsekuensi perubahan iklim.

dalam rangkaian ulang tahun kali ini, Goethe Institut juga terus mengadakan acara-acara budaya di Jerman, seperti Simposium Budaya Weimar. Pada 22 November 2021 ulang tahun Goethe Institut juga diperingati dengan upacara resmi secara digital, yang dilanjutkan dengan pameran multimedia bertajuk "Take Me to the River" pada 29 November di Hamburger Bahnhof di Berlin. Akan ada kreasi artistik yang menanggapi perubahan lingkungan global dalam pameran ini.

Sementara itu, pameran lainnya yang bertajuk "Nation, Narration, Narcosis" mengeksplorasi peran museum dalam budaya menolak lupa. Terakhir, digelar pula instalasi interaktif "Verschwindende Wand" atau Vanishing Wall tentang keragaman Eropa di Gedung Reichstag. (ae/yf)