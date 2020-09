Selain Malaysia, Empat Negara Ini Juga Larang WNI Masuk

Pemerintah Malaysia telah melarang warga negara Indonesia (WNI) masuk ke wilayahnya demi mencegah penularan virus Corona. Sebelumnya, sudah ada empat negara lain yang melarang WNI masuk.

Sebagaimana diketahui pemerintah Malaysia telah mengumumkan bahwa para pemegang visa jangka panjang (Permanent Resident/PR) yang merupakan warga Indonesia dilarang masuk negara itu. Selain itu, pemegang visa PR dari negara India dan Filipina juga akan dilarang masuk Malaysia mulai 7 September.

Seperti dilansir Channel News Asia, dalam jumpa pers pada Selasa (01/09), Menteri Senior urusan Keamanan Ismail Sabri Yaakob mengatakan keputusan tersebut diambil usai mempertimbangkan lonjakan jumlah kasus COVID-19 di tiga negara tersebut.

Pembatasan berlaku untuk Penduduk Permanen (PR), pemegang tiket Malaysia My Second Home (MM2H), ekspatriat dari semua kategori, mereka yang memiliki izin tinggal, visa pasangan dan pelajar yang merupakan warga negara dari masing-masing negara.

Selain Malaysia ada empat negara lain yang juga melarang WNI masuk wilayahnya. Berikut ini daftarnya:

Arab Saudi

Arab Saudi sudah melarang warga dari sejumlah negara termasuk Indonesia masuk ke wilayahnya sejak Maret 2020. Larangan tersebut untuk menyikapi virus Corona yang terus mewabah di seluruh dunia.

Dalam keterangan yang disampaikan KBRI di Riyadh setidaknya ada 51 negara yang dilarang berkunjung ke Saudi. Hal itu juga berlaku untuk pendatang atau traveller yang berada di negara-negara dalam daftar tersebut selama 14 hari.

"Pemerintah Arab Saudi juga menghentikan sementara masuknya individu dari negara-negara tersebut, serta mereka yang telah berada di negara-negara tersebut selama 14 hari sebelum ketibaan di Arab Saudi serta menghentikan sementara transportasi udara dari dan ke negara-negara itu dengan pengecualian bagi jalur evakuasi, pelayaran dan perdagangan," demikian keterangan KBRI di Riyadh, Jumat (13/3/2020).

Arab Saudi juga melarang warganya untuk berpergian ke 51 negara tersebut. Namun, larangan ini bersifat sementara.

Jepang

Pemerintah Jepang pun sudah mengeluarkan kebijakan terkait perlintasan orang menuju wilayah Jepang untuk mencegah penyebaran virus Corona di negaranya sejak April 2020. Kebijakan tersebut berlaku untuk semua negara, termasuk Indonesia.

Untuk itu, KBRI Tokyo selaku perwakilan pemerintah Indonesia di Jepang mengatakan seluruh warga negara Indonesia (WNI) dilarang memasuki Jepang sejak 3 April.

"Seluruh WNI termasuk yang telah memiliki kartu residen dan mengisi kartu re-entry, tidak diizinkan masuk wilayah Jepang sejak 3 April 2020 pukul 00.00, kecuali dalam kondisi khusus," demikian salah satu bunyi pernyataan tertulis yang dimuat akun Twitter resmi @KBRI_Tokyo seperti yang dilihat detikcom, Kamis (02/04).

Lebih lanjut, keterangan kondisi khusus yang dimaksud oleh KBRI Tokyo adalah bagi WNI dengan status penduduk 'Permanent Resident', 'Spouse or Child of a Japanese National', 'Spouse or Child of Permanent Resident', atau 'Long Term Resident' dan telah meninggalkan Jepang serta juga sudah mengisi kartu re-entry hingga 2 April 2020, masih bisa memasuki kembali wilayah Jepang.

Namun, bagi para WNI yang masuk kembali ke wilayah Jepang dengan kondisi khusus seperti yang dijabarkan di atas, pemerintah Jepang telah menyiapkan protokol kesehatan yang harus diikuti. Salah satu protokol tersebut mengharuskan menjalani tes PCR di bandara ketibaan.

Linimasa Perjalanan COVID-19 di Indonesia Observasi di Natuna Pada awal tahun pemerintah Cina menutup akses keluar masuk Wuhan, setelah kota yang terletak di Provonsi Hubei, Cina, itu menjadi episentrum virus corona. Pemerintah Indonesia pun bergerak cepat mengevakuasi 238 WNI yang ada di Wuhan. Setibanya di Indonesia pada 2 Februari 2020, mereka langsung diobservasi selama 14 hari di Natuna, Kepulauan Riau. Seluruh WNI dinyatakan bebas virus corona.

Linimasa Perjalanan COVID-19 di Indonesia Tertular dari WNA asal Jepang Tanggal 2 Maret 2020, bertempat di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto umumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Dua perempuan asal Depok yakni seorang ibu (64) dan putrinya (31) dilaporkan positif COVID-19 setelah diduga tertular WNA asal Jepang. Kala itu Menkes Terawan mengimbau masyarakat tak panik. "Enjoy saja, makan yang cukup," ujarnya.

Linimasa Perjalanan COVID-19 di Indonesia Menteri pertama positif COVID-19 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi jadi pejabat negara pertama yang terkonfirmasi positif COVID-19. Kabar ini pertama kali diumumkan oleh Mensesneg Pratikno pada 14 Maret 2020. Presiden Joko Widodo kemudian menunjuk Menko Kemaritiman dan Bidang Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai menhub ad interim menggantikan posisi sementara Budi Karya.

Linimasa Perjalanan COVID-19 di Indonesia Bukan lockdown Pada 31 Maret 2020, bertempat di Istana Bogor, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020. Setiap daerah dapat mengajukan penerapan PSBB yang nantinya disetujui oleh Menteri Kesehatan RI. Tampak pada gambar salah satu stasiun MRT di Jakarta ditutup selama PSBB.

Linimasa Perjalanan COVID-19 di Indonesia Langkah 'extraordinary' Dalam rapat terbatas pada 18 Juni 2020 di Istana Merdeka, Jokowi menegaskan jajarannya untuk bekerja lebih dari "biasa-biasa saja" mengacu kepada situasi darurat pandemi COVID-19 saat ini. Ia mengatakan belanja kementerian, salah satunya Kementerian Kesehatan tergolong rendah padahal anggaran sebesar Rp 75 triliun sudah disediakan. Jokowi juga mengancam akan melakukan reshuffle kabinet.

Linimasa Perjalanan COVID-19 di Indonesia Siap tahun 2021 Indonesia sendiri tengah mengembangkan vaksin virus corona melalui tiga institusi yang dipunya salah satunya Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Dalam wawancara eksklusif dengan DW Indonesia, Kepala LBM Eijkman Prof. Amin Soebandrio mengatakan pihaknya tengah memetakan tipe virus corona yang ada di Indonesia. Ia optimis vaksin siap diproduksi massal pada tahun 2021 setelah lalui proses uji klinis.

Linimasa Perjalanan COVID-19 di Indonesia Kalung Antivirus Corona Awal bulan Juli 2020, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) merilis produk kalung Eucalyptus yang diberi nama "Kalung Antivirus Corona''. Kalung berisi Eucalyptus (kayu putih) ini diklaim dapat berpotensi membunuh virus corona penyebab COVID-19. Kalung ini pun menuai tanggapan beragam dari berbagai pihak. Mentan Syahrul Yasin Limpo menyatakan siap memproduksi massal kalung tersebut.

Linimasa Perjalanan COVID-19 di Indonesia Klaster baru terus bermunculan Seiiring pelonggaran PSBB yang diterapkan di sejumlah wilayah, kenaikan kasus COVID-19 dilaporkan di berbagai tempat. Sejumlah pasar tradisional di Jakarta ditutup setelah para pedagangnya positif COVID-19. Pada 9 Juli 2020, Indonesia memecahkan rekor kasus harian terbanyak dengan 2.657 kasus positif. Dari angka tersebut diketahui sebanyak 1.262 kasus dari Secapa AD di Hegarmanah, kota Bandung.

Linimasa Perjalanan COVID-19 di Indonesia Lima provinsi dengan kasus terbanyak Hingga 16 Juli 2020, Jawa Timur menjadi provinsi dengan kasus positif COVID-19 terbanyak. Sebanyak 17.574 kasus positif tercatat di provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa ini, disusul DKI Jakarta 15.636 kasus, Sulawesi Selatan 7.630 kasus, Jawa Tengah 6.128 kasus, dan Jawa Barat 5.350 kasus.

Linimasa Perjalanan COVID-19 di Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara Kasus positif sekaligus kasus kematian COVID-19 Indonesia terbanyak di Asia Tenggara. Hingga 16 Juli 2020, berdasarkan data Gugus Tugas sedikitnya 81 ribu kasus positif telah dilaporkan. Dari angka tersebut tercatat lebih dari 3.800 kasus kematian dengan rasio 14 kematian/1 juta penduduk, jauh di atas Filipina yang mencatatkan sedikitnya 1.600 kasus kematian.(rap/vlz, dari berbagai sumber) Penulis: Rizki Akbar Putra



Australia

Australia juga telah melarang warga dari sejumlah negara, termasuk Indonesia untuk masuk wilayahnya sejak Maret 2020. Hal ini juga untuk mencegah penularan Corona.

Seperti dilansir ABC Australia, sejumlah mahasiswa dan pemegang Work and Holiday Visa (WHV) saat itu mengaku pasrah. Banyak mahasiswa dan WHV asal Indonesia bingung dengan larangan ini.

Larangan ini telah berlaku sejak Jumat malam (20/03). Kebijakan ini dikeluarkan untuk sebagai bentuk upaya penanganan virus corona di Australia, yang hingga Jumat (20/3) saat itu kasusnya sudah mencapai angka 709.

Brunei Darussalam

Terhitung sejak 24 Maret 2020 lalu, semua warga negara asing-termasuk Indonesia-tidak diizinkan masuk atau transit di Brunei Darussalam lewat darat, laut, dan udara.

Langkah ini diambil untuk menekan atau mencegah penularan pandemi virus Corona atau COVID-19 di Brunei. Langkah ini diambil setelah mempertimbangkan saran yang diberikan Kementerian Kesehatan Brunei.

Hal ini diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Brunei Dato Seri Setia (Dr) Awang Abu Bakar Apong dalam konferensi pers seperti dilansir media Borneo Bulletin/ANN dan The Star, Selasa (24/03).

Pertimbangan khusus hanya akan diberikan oleh Departemen Imigrasi dan Registrasi Nasional terkait dengan masalah-masalah penting.

Ketika itu sebanyak 9 orang telah dinyatakan positif corona di Brunei. Dua orang di antaranya telah dinyatakan sembuh. (Ed: gtp/rap)

Baca artikel selengkapnya di:DetikNews

Bukan Hanya Malaysia, 4 Negara Ini Juga Melarang WNI Masuk