PM Kanada Punya Bukti Rudal Iran Penyebab Jatuhnya Pesawat Ukraina

Iran Serang Pangkalan Militer AS di Irak,Harga Minyak Melonjak

Iran menyerang dengan puluhan rudal ke dua pangkalan militer AS di Irak, termasuk pangkalan udara Ain Assad. Presiden AS Donald Trump menyatakan, situasi pasukan AS di Irak "dalam keadaan baik". (08.01.2020)