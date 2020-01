Komandan Garda Revolusi Iran Tewas Dalam Serangan Udara AS di Baghdad

Potret Brigade Fatemiyoun, Pasukan Rahasia Iran di Suriah

Dana Surga buat Perang

Setiap gerilayawan Fatemiyoun mendapat gaji sekitar 450 Dollar AS per bulan. Selain itu pemerintah Iran juga memberikan dana tunjangan untuk keluarga. Jumlah uang yang diterima setiap serdadu bisa mencapai 700 Dollar AS atau sekitar 9 juta Rupiah per bulan. Kendati begitu, serdadu Fatemiyoun tidak diizinkan menetap lama di Iran, melainkan disiagakan di Suriah, Irak atau Afghanistan.