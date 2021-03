Penyanyi Perempuan Dominasi Perolehan Piala Grammy Awards 2021

Grammy Awards 2020: Billie Eilish Menang Besar Hingga Penghormatan untuk Kobe Bryant

Billie Eilish menang besar raih 5 penghargaan

Penyanyi Billie Eilish menorehkan sejarah dengan memborong empat penghargaan utama dan satu kategori minor Grammy Awards 2020, untuk Best New Artist, Record of the Year, Album of the Year, Song of the Year dan Best Pop Vocal Album. Billie adalah penyanyi solo termuda yang memenangkan Album of the Year, sekaligus penyanyi perempuan pertama yang memenangkan 4 penghargaan utama di tahun yang sama.