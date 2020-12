Bob Dylan Jual Hak Cipta Seluruh Lagunya Kepada Universal Music

Bob Dylan yang kini berusia 79 tahun disebut-sebut sebagai pemusik paling berpengaruh di dunia musik modern sejak 1960-an, di samping The Beatles dan Rolling Stones. Selain sebagai pemusik, dia juga penulis lagu dengan teks-teks yang puitis dan sarat akan kritik sosial. Tahun 2016 dia dianugerahi Hadiah Nobel Sastra untuk karya-karyanya. Sekarang semua hak cipta untuk lebih dari 600 karyanya telah beralih ke Universal Music Publishing Group.

"Kesepakatan ini adalah perjanjian penerbitan musik paling signifikan abad ini dan salah satu yang paling penting sepanjang masa," kata Universal Music dalam sebuah pernyataan yang dirilis Senin (07/12).

Perusahaan musik itu tidak memberikan rincian tentang harga yang dibayar untuk pembelian tersebut, tetapi harian ekonomi Financial Times meneybut transaksi itu sebagai "deal sembilan digit". Sementara The New York Times memperkirakan harganya lebih dari 300 juta dolar.

Bob Dylan muda (1975) dengan gitar legendarisnya yang dilelang tahun 2013 di rumah lelang Christie's di New York

Bob Dylan: penyanyi, penyair, pemenang Hadiah Nobel Sastra

Pembelian katalog lagu-lagu itu termasuk karya-karya terpopuler Bob Dylan yang telah mendunia, seperti Blowin 'In The Wind, The Times They Are a-Changin, Knockin' On Heaven's Door,' Tangled Up In Blue, dan Things Have Changed. Bob Dylan sendiri belum memberi tanggapan tentang kesepakatan dengan Universal Music.

Bob Dylan pada awal kariernya muncul sebagai penyanyi panggung musik folk di New York awal 1960-an. Hingga kini dia telah menjual lebih dari 125 juta rekaman di seluruh dunia. Lagu-lagunya, yang termasuk beberapa yang paling populer yang pernah ditulis, dan masih sering ditampilkan dalam film dan iklan puluhan tahun setelah dirilis.

Lagu-lagu folk dan rock penyanyi dan penulis lagu legendaris ini juga hingga kini masih sering dinyanyikan oleh artis lain. Sampai sebelum pandemi corona, Bob Dylan masih tampil secara rutin dalam konser-konser.

Tahun 2016 dia memenangkan Hadiah Nobel Sastra "karena telah menciptakan ekspresi puitis baru dalam tradisi lagu Amerika yang hebat," kata Komite Nobel.

Tren bisnis musik

"Mewakili karya salah satu penulis lagu terhebat sepanjang masa… merupakan hak istimewa dan tanggung jawab besar," kata Direktur Utama Universal Music, Jody Gerson. "Kami berharap dapat bekerja dengan Bob dan timnya dalam memastikan keseniannya terus menjangkau dan menginspirasi generasi penggemar, artis rekaman, dan penulis lagu di seluruh dunia," tambahnya.

Sepuluh Musisi Kidal Legendaris Gitaris kidal terbaik Meskipun sang ayah mencoba membuatnya bermain dengan tangan kanan, Jimi Hendrix tetap memetik gitar dengan tangan kiri. Namun ia mampu juga bermusik, makan dan menulis dengan tangan kanannya. Dia paling diingat orang ketika memainkan Fender Stratocaster yang dibuat untuk pemain nonkidal dengan cara dibalik dan diregangkan.

Sepuluh Musisi Kidal Legendaris Rajanya heavy metal Gitaris Black Sabbath, Tony Iommi, (kiri) selalu bermain gitar dengan tangan kiri. Ini adalah keajaiban mengingat dia kehilangan ujung jari tengah dan jari manis pada usia 17 tahun. Iommi memutuskan untuk "memakai apa yang saya punya, dan saya membuat beberapa ujung jari dari plastik untuk diri sendiri. Saya bertahan dengan itu," katanya kepada majalah "Guitar World" pada 2008.

Sepuluh Musisi Kidal Legendaris Pemberontak sejati Pentolan Nirvana, Kurt Cobain, sering bermain gitar dengan tangan kiri. Cobain bukanlah seorang kidal - dan mengapa dia bermain gitar dengan tangan kiri adalah sebuah misteri. Kata-kata terakhirnya ditulis dengan tangan kanannya: "Saya tidak memiliki gairah lagi, dan ingat lah, lebih baik terbakar daripada memudar."

Sepuluh Musisi Kidal Legendaris Ahli memainkan hampir semua instrumen Sir Paul McCartney adalah ahli dalam memainkan hampir semua instrumen, yang hampir kesemuanya ia mainkan dengna tangan kiri - seperti pada bass Höfner 500/1 yang legendaris. Satu pengecualian: Dia memainkan drum kit tangan kanan. Setelah The Beatles bubar pada tahun 1970, McCartney melanjutkan karir solo dengan bandnya, Wings.

Sepuluh Musisi Kidal Legendaris Anggota Beatles lain yang kidal Ringo Starr juga seorang kidal tapi ia bermain drum layaknya orang yang memakai tangan kanannya. Set drum jenis apapun bisa dengan mudah diatur ulang untuk pemain kidal hanya dengan mengatur semua bidang dengan menggunakan cermin.

Sepuluh Musisi Kidal Legendaris Drumer legendaris dan bintang pop Phil Collins bermain drum dan instrumen lainnya dengan tangan kiri. Ini berarti ia menempatkan hi-hat cymbal di sebelah kanannya dan memukul bass dengan kaki kiri. Musisi asal London ini menjadi terkenal setelah bergabung dengan band Genesis.

Sepuluh Musisi Kidal Legendaris Drum, tattoo, dan punk Blink-182 telah melakukan banyak hal untuk naikkan citra musik punk rock. Berbeda jauh dari citra Sex Pistols, inilah pop punk tahun 90-an. Travis Barker adalah drummer bertato, flamboyan, dan dia seorang kidal. Orang bisa mengatakan bahwa ia adalah orang yang selalu tanpa kompromi, kecuali saat memainkan set drum tangan kanan.

Sepuluh Musisi Kidal Legendaris Seorang yang inventif Elizabeth Cotten adalah seorang penyanyi blues Afro-Amerika yang bermain musik dengan cara yang tidak biasa. Dia memainkan gitar untuk pemain nonkidal dengan cara dibalik dan tanpa mengganti senarnya. Elizabeth juga bisa memainkan senar bass di bagian bawah dengan jari-jarinya dan menggerakkan melodi dengan ibu jarinya. Cara bermain seperti ini kemudian disebut "cotten picking."

Sepuluh Musisi Kidal Legendaris Komedi dan Musik Charlie Chaplin beremigrasi ke Amerika dan meraih ketenaran lewat film-film pendek, termasuk "The Vagabond" pada tahun 1916. Di dalam film itu, ia memainkan biola dengan tangan kirinya. Secara pribadi dia juga bermain biola dan cello dengan cukup baik, dan selalu menggesek instrumen tersebut memakai tangan kiri.

Sepuluh Musisi Kidal Legendaris Konduktor paling dihormati Lahir di Buenos Aires, Daniel Barenboim belajar piano dari para master pada zamannya dan merupakan salah satu konduktor yang paling dihormati di dunia. Dia juga pendiri Orkestra West-Eastern Divan-satu-satunya orkestra gabungan Israel-Palestina. Sejak 1992 ia menjadi direktur Berlin State Opera dan lebih sering mengayunkan tongkat baton dengan tangan kanan. (Penulis: Christoph Trost/hp/ek)



Pembelian tersebut menjadi salah satu kesepakatan penting terbaru di kancah bisnis musik, yang belakangan ditandai dengan tren pembelian hak cipta katalog, artinya hak cipta atas seluruh karya musik seroang artis. Minggu lalu, penyanyi dan penulis lagu Fleetwood Mac, Stevie Nicks, menjual sebagian besar saham dalam katalog musiknya ke perusahaan Primary Wave Music. The Wall Street Journal melaporkan bahwa hak cipta itu bernilai sekitar US$ 100 juta atau setara Rp 1,4 triliun.

Bulan Juni lalu, Bob Dylan merilis album terbarunya "Rough and Rowdy Ways." Ini adalah album studio ke-39, yang diluncurkan 58 tahun setelah album pertamanya diterbitkan. Majalah musik Rolling Stone menyebut album itu sebagai "album klasik", yang diterbitkan Bob Dylan "tepat pada waktunya".

hp/rap (ap, afp, rtr)