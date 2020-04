Dinilai Sukses Atasi Wabah, Partai Pemerintah Menang Pemilu Korsel

Trump Klaim AS Telah Lewati Puncak Wabah Corona dan Bersiap Longgarkan Lockdown

Presiden AS Donald Trump klaim puncak pandemi COVID-19 di AS telah berlalu dan mempertimbangkan pelonggaran kuncian atau lockdown. Tanggapi itu, para gubernur di AS memperingatkan warga untuk tetap gunakan masker. (16.04.2020)