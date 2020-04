Apakah Vaksin Lawas Bisa Cegah Infeksi Covid-19?

Riset vaksin lawas, yang ditemukan beberapa dekade silam, sebagai upaya memproteksi diri terhadap infeksi virus SARS-CoV-2 kedengarannya aneh. Pasalnya, vaksin biasanya didesain untuk menarget satu penyakit secara spesifik.

Akan tetapi ada logika lain: vaksin dibuat dengan menggunakan strain hidup bakteri atau virus, dengan tujuan utama membangkitkan sistem pertahanan tubuh. Sebuah cara generalisasi untuk menjaga tubuh dari serangan patogen. Buku sejarah medis juga menunjukkan, kadang vaksin berfungsi memberikan perlindungan secara silang dengan melawan patogen yang sama sekali berbeda.

Memang, sejauh ini belum ada bukti bahwa pendekatan medis ini akan mampu mendongkrak sistem kekebalan tubuh, sehingga mampu melawan virus corona jenis baru. Akan tetapi, menimbang penelitian dan pengembangan vaksin baru yang akan memakan waktu 12 hingga 18 bulan, sejumlah ilmuwan menyebutkan, kini saatnya untuk mencoba pendekatan ini guna mempercepat tes.

Uji coba vaksin BCG

Para ilmuwan di garis depan membidik vaksin tuberkulosis alias TBC. “Ini masih tahapan hipotesis. Tapi berfungsi. Itu bisa jadi alat bantu penting untuk menjembatani periode berbahaya, sampai kita memiliki vaksin spesifik yang efektif,” ujar Dr. Mihai Netea dari Radboud University Medical Center di Belanda.

Sejauh ini sudah lebih 1.500 petugas bantuan kesehatan Belanda mengikuti uji coba yang dilakukan tim medis yang dipimpin Dr. Netea. Riset memanfaatkan vaksin TBC yang dikenal dengan nama BCG, yang dibuat dari turunan bakteri TBC hidup yang dilemahkan.

BCG biasanya diberikan kepada bayi di negara berkembang, dan hanya memberikan proteksi parsial terhadap TBC. Namun riset observasi menunjukkan, saat memasuki masa kanak-kanak, mereka yang mendapat imunisasi, sistem kekebalan tubuhnya berkembang lebih bagus secara keseluruhan, termasuk melawan virus saluran pernafasan.

Tim yang dipimpin Netea pada 2018 mempublikasikan hasil tes langsung. BCG membangkitkan sistem pertahanan tubuh spektrum luas, yang sebagian bisa memblokir serangan virus lain yang diberikan secara eksperimental sebulan kemudian.

Australia juga mengikuti jejak Belanda dalam menguji coba vaksin BCG. Hingga saat ini sudah 700 pegawai di rumah sakit, mendapat suntikan vaksin BCG atau jadi sampel pembanding dengan diberi suntikan dummy. Targetnya hingga 4.000 pekerja di rumah sakit ikut uji coba tersebut. Beberapa negara lain termasuk AS juga merencanakan uji coba serupa.

Sebelumnya, World Health Organization (WHO) sudah mengeluarkan peringatan untuk tidak menggunakan vaksin TBC untuk melawan Covid-19, sampai penelitian membuktikan itu berfungsi efektif.

Vaksin polio oral

Kandidat kuat lainnya, vaksin polio oral yang dibuat dari virus hidup yang dilemahkan. “Global Virus Network yang bermarkas di Baltimore mengharapkan bisa melakukan uji coba dengan vaksin polio ini, dan saat ini sedang melakukan pembicaraan dengan pejabat kesehatan,” ujar Dr. Robert Gallo, salah satu pendiri perusahaan itu.

“Tes cepat diperlukan, untuk melihat apakah kemungkinan ada efek jangka panjang untuk gelombang kedua ini,” tambah Gallo yang memimpin Institute of Human Virology di University of Maryland School of Medicine. Juga peneliti di National Institutes of Health AS melakukan diskusi awal untuk membahas proposal terkait riset vaksin TBC dan polio, kata Jennifer Routh, juru bicara lembaga ini.

Bukti keampuhan vaksin polio oral melawan virus jenis lain, dipublikasikan di Uni Sovyet pada tahun 1970-an. Demikian diungkapkan Konstantin Chumakov, pakar vaksin di Food and Drug Administration (FDA), yang mewanti-wanti kepada AP, bahwa dia tidak berbicara mewakili lembaganya. Ibu Konstantin, ilmuwan Uni Sovyet ketika itu mempublikasikan hasil riset, kasus flu turun tajam setelah vaksinasi polio oral.

Perempuan Dunia yang Berjuang Perangi Virus Corona Serius — Angela Merkel Jerman jadi perhatian dunia atas upayanya menangani pandemi virus corona serta angka kematian yang rendah. Kanselir Angela Merkel dipuji karena untuk kali pertama dalam masa jabatannya ia tampil langsung melalui televisi, memperingatkan bahaya virus corona. Ia merinci langkah-langkah penanganan COVID-19 yang harus diikuti untuk mengatasi “tantangan terbesar” yang dihadapi Jerman sejak PD II.

Perempuan Dunia yang Berjuang Perangi Virus Corona Kembangkan vaksin — Marylyn Addo Marylyn Addo, profesor di bidang virologi yang memimpin Pusat Penelitian Infeksi Jerman dan Kepala Departemen Infeksi Pusat Medis Hamburg-Eppendorf. Institusi ini bertugas untuk mengembangkan vaksin virus corona. Sebelumnya, Addo telah berhasil mengembangkan vaksin untuk virus Ebola dan MERS.

Perempuan Dunia yang Berjuang Perangi Virus Corona Tindakan pencegahan — Jacinda Ardern Di bawah kepemimpinan PM Ardern, Selandia Baru lakukan tes menyeluruh dan menerapkan pembatasan wilayah yang ketat untuk mencegah penyebaran pandemi virus corona. Pada 14 Maret silam, Ardern umumkan siapa pun yang masuk ke negaranya harus melakukan isolasi mandiri selama dua pekan. Tak lama berselang, ia kemudian melarang semua pengunjung masuk dan mengumumkan status lockdown.

Perempuan Dunia yang Berjuang Perangi Virus Corona Tes corona massal — Jung Eun-kyeong Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan, Jung Eun-kyeong, dipuji sebagai “pahlawan nasional” atas kinerjanya memerangi COVID-19. Media Korea Selatan memberitakan bahwa Jung kerap tidak tidur dan menolak meninggalkan kantor demi mengatasi penyebaran corona di Korea Selatan. Ia pun membantu mengarahkan langkah-langkah tes massal di negeri ginseng tersebut.

Perempuan Dunia yang Berjuang Perangi Virus Corona Membuka jalan Uni Eropa — Mette Frederiksen Di bawah kepemimpinan PM Frederiksen, Denmark merupakan salah satu negara di Eropa yang merespon cepat penyebaran virus corona. Frederiksen dengan sigap menerapkan langkah-langkah ketat di awal bulan Maret, antara lain dengan menutup perbatasan untuk semua pengunjung yang tidak memiliki visa masuk.

Perempuan Dunia yang Berjuang Perangi Virus Corona Aksi cepat — Tsai Ing-wen Meski letaknya sangat dekat dengan episentrum virus corona yakni Cina, Taiwan berhasil menekan penyebaran COVID-19. Ini mematahkan prediksi para ahli yang sebut Taiwan akan jadi salah satu negara dengan kasus corona terbanyak di dunia. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen ambil tindakan dini dengan melarang masuk pengunjung dari Cina, Hong Kong, dan Makau seiring melonjaknya kasus di Cina. (Ed: rap/ts) Penulis: Melissa Sou-Jie Van Brunnersum



Juga ilmuwan Denmark menemukan sejumlah indikasi proteksi silang dari vaksinasi polio yang diteteskan ke mulut itu. Vaksin polio oral masih digunakan buat anak-anak di berbagai negara berkembang yang masih menghadapi penyakit lumpuh layu.

Tapi juga ada peringatan tegas terkait risetnya. “Vaksin hidup sangat berisiko untuk orang yang sistem kekebalan tubuhnya lemah. Jangan diuji coba melawan Covid-19 di luar kepentingan riset,” ujar Dr. Denise Faustman, pimpinan bagian imunobiologi di Massachusetts General Hospital, yang merencanakan penelitian dengan vaksin TBC.

Faustmann menegaskan, kita tidak bisa meluncurkannya begitu saja. “Tapi ini merupakan peluang emas untuk membuktikan atau menyangkal efek yang disasar,” ujar pakar imunobiologi itu.

Beragam jenis imunitas

Tujuan utama dari vaksin adalah memicu tubuh mengenali ancaman spesifik dan membuat antibodi untuk melawan balik, jika patogen yang sama menyerang lagi. Tapi tentu saja prosesnya perlu waktu.

Karena saat pertanda pertama ada infeksi, sel-sel darah putih yang ibaratnya serdadu di garis depan, akan melawan penyerang, inilah yang disebut imunitas bawaan. Setelah itu, tubuh akan memproduksi sistem pertahanan lain yang lebih spesifik, untuk membantu perang melawan patogen.

“BCG kelihatannya melakukan pemrograman ulang sel kekebalan bawaan, sehingga menjadi lebih siap memberantas bibit penyakit yang menyerang,” papar Dr. Mihai Netea peneliti vaksin BCG dari Belanda.

Sejumlah ilmuwan melontarkan asumsi, di negara-negara dengan populasi orang yang divaksin BCG cukup tinggi, kemungkinan bisa lebih baik melawan pandemi Covid-19. Namun WHO juga memperingatkan, terlalu dini untuk menarik kesimpulan, karena masih ada masalah dengan akurasi penghitungan jumlah yang terinfeksi dan tingkat kematian.

as/ae (AP)