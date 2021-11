The Academy Award, lebih dikenal dengan julukan Oscar, merupakan penghargaan film yang paling penting, yang diberikan oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Perlehatan Oscar pertama kali digelar pada tahun 1929. Pemberian penghargaan di bidang perfilman ini digagas oleh mogul Hollywood pada akhir 1920-an, saat industri film alami krisis. Aktor pertama yang berhasil terpilih sebagai aktor terbaik di tahun 1929 ini adalah Emil Jannings. Ia merupakan satu-satunya aktor Jerman yang pernah terpilih di kategori ini.