Oscar 2021: 'Nomadland' Raih Predikat Film Terbaik, Sutradara Terbaik dan Aktris Terbaik

Nomadland, sebuah kisah sedih tentang seorang wanita yang memutuskan untuk hidup di mobil vannya dan melakukan perjalanan keliling Amerika Barat, sukses memenangkan penghargaan film terbaik pada ajang penghargaan film Academy Awards atau Oscar pada Minggu (25/04) waktu setempat.

Sutradara film Nomadland, Chloé Zhao, juga membawa pulang piala Oscar, menjadikannya wanita Asia pertama yang memenangkan kategori sutradara terbaik. Nomadland juga memenangkan kategori aktris terbaik dan menggondol seluruhnya tiga Piala Oscar.

Chloe Zhao memenangkan kategori sutradara terbaik untuk filmnya Nomadland

Zhao tidak hanya menyutradarai Nomadland, tetapi juga menulis skenario dan mengedit film tersebut.

Selain Zhao, Frances McDormand meraih predikat sebagai aktris terbaik. Dia memproduseri dan berperan sebagai karakter utama, seorang wanita paruh baya bernama Fern.

Tidak seperti tahun sebelumnya

Ajang Academy Awards ke-93 diselenggarakan secara langsung (tatap muka), meski tidak seluruh artis datang menghadirinya. Tahun ini, Oscar digelar di Union Station dan Dolby Theater di Los Angeles.

Aktris dan sutradara Regina King membuka acara dengan monolog dan memberi tahu para nominasi untuk "menganggap panggung Oscar sebagai set film."

"Orang-orang telah divaksin, diuji ulang, dan menjaga jarak sosial," katanya. Semua nominasi dan tamu harus menjalani minimal dua tes COVID-19 PCR.

Semua tamu di acara Oscar telah menjalani tes COVID-19 beberapa kali

Daftar pemenang Oscar

Aktor Daniel Kaluuya memenangkan kategori aktor pendukung terbaik untuk peran pemimpin Partai Black Panther, Fred Hampton, dalam Judas and the Black Messiah.

Aktor Inggris Daniel Kaluuya memenangkan pemeran pendukung terbaik

Anthony Hopkins sukses meraih penghargaan sebagai aktor terbaik, berkat perannya dalam film The Father. Prestasi ini merupakan yang kedua kalinya bagi Hopkins, setelah 30 tahun lalu memenangkan aktor terbaik lewat film Silence of the Lambs.

Sejarah tercipta pada Minggu (25/04), ketika aktris veteran Korea Selatan, Yuh-Jung Youn, membawa pulang penghargaan aktris pendukung terbaik. Youn berperan sebagai ibu mertua Soon-ja dalam film Minari.

Skenario orisinal terbaik jatuh pada film balas dendam karya Emerald Fennell, Promising Young Woman dan penghargaan skenario adaptasi terbaik jatuh ke tangan Christopher Hampton dan Florian Zeller dari The Father.

Jon Batiste (kiri) menjadi komposer kulit hitam kedua yang memenangkan skor terbaik untuk "Soul"

Film Pixar, Soul, tentang kematian dan jazz, yang menampilkan protagonis Afrika-Amerika memenangkan film animasi terbaik. Salah satu komposernya, Jon Batiste, menjadi komposer kulit hitam kedua yang memenangkan penghargaan tersebut.

Mank, film hitam-putih bertempo lambat tentang penulis skenario Citizen Kane Herman J. Mankiewicz yang disiarkan di Netflix, masuk dalam 10 nominasi Oscar. Sementara film Netflix, Ma Rainy's Black Bottom, memenangkan kategori tata rias dan tata rambut terbaik serta desain kostum terbaik.

