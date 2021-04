Organisasi HAM Sebut UU Organisasi Nirlaba Thailand Berpotensi Bungkam Kebebasan LSM

Humor dan Kreativitas di Tengah Represi Protes Thailand

Protes bertema Harry Potter

Mengkritik monarki adalah hal yang tabu di Thailand. Hukum lese majeste negara itu mengatur bahwa warga negara yang "tak hormat" terhadap monarki dianggap sebagai kejahatan. Demonstran menyindir Raja Maha Vajiralongkorn sebagai Lord Voldemort. Dalam film Harry Potter, Voldemort disebut "You Know Who" atau "Dia yang Tak Harus Disebut Namanya".