Mungkinkah Melawan Hama Pertanian Tanpa Pestisida?

Aktivitas Manusia Ancam Kepunahan Ribuan Spesies

Spesies berharga

Katak ini mendapat namanya dari karakter dalam film "The Lord of the Rings", yaitu Smeagol atau Gollum. Katak ini masuk daftar spesies yang rentan kepunahan. Terutama akibat perluasan kawasan wisata dan kompleks tempat tinggal manusia di habitatnya di Tanah Tinggi Genting, Malaysia.