Mengapa Otoritas Iran Memaksa Perempuan untuk Berkerudung?

Bagi Shahram Karami, jaksa penuntut di Kota Kermanshah, Iran barat, seorang perempuan yang menunjukkan rambutnya dalam sebuah iklan mode adalah tindakan "tidak bermoral". Akibatnya, dia memerintahkan otoritas keamanan dan peradilan untuk mengejar semua individu yang terlibat dalam produksi dan distribusi video iklan yang menampilkan perempuan tanpa hijab. Lembaga penyiaran berbahasa Persia di AS, Radio Farda, melaporkan bahwa empat orang telah ditahan sehubungan dengan video klip itu.

Aksi penangkapan tersebut memperjelas tekad rezim di Iran untuk menegakkan aturan berpakaian konservatif yang ketat bagi perempuan. Dari perspektif pemerintah, menegakkan seperangkat aturan ini sama saja dengan kepentingan nasional Iran. Semenjak revolusi Islam 1979, peran perempuan dalam masyarakat merupakan pilar inti dari ideologi negara Iran.

Gagasan Khomeini tentang perempuan Iran

Pemimpin revolusioner Ayatollah Ruhollah Khomeini bersikeras agar perempuan berpakaian modest, menutup semua bagain tubuh. Ia mengatakan kepada wartawan Italia, Oriana Fallaci dalam sebuah wawancara pada Februari 1979 bahwa "perempuan yang berkontribusi pada revolusi adalah perempuan yang mengenakan pakaian modest."

Khomeini mengatakan kepada reporter "perempuan genit, yang memakai riasan wajah dan memamerkan leher, rambut, dan tubuh mereka di jalanan, tidak melawan Syah Iran (Mohammad Reza Pahlavi). Mereka tidak melakukan apa pun yang benar. Mereka tidak tahu bagaimana menjadi berguna, juga bagi atau pekerjaan. Dan alasannya adalah karena mereka mengusik dan membuat marah orang dengan mengekspos diri mereka sendiri."

Segera menjadi jelas bahwa kaum revolusioner Iran ingin mendirikan tatanan sosial yang sangat konservatif. Oleh karena itu, mereka membatalkan langkah Syah Reza Pahlavi untuk menempatkan pengadilan sekuler atas masalah keluarga, alih-alih menjadikannya sebagai hak prerogatif para pemimpin spiritual Iran.

Hak-hak perempuan dan revolusi Iran

"Banyak perempuan menolak kebijakan ini," kata ilmuwan politik Negar Mottahedeh kepada DW. Buku terbarunya, Whisper Tapes, didasarkan pada pengamatan jurnalis dan feminis AS, Kate Millet, yang melakukan perjalanan di Iran, tak lama setelah revolusi 1979. Ini merinci bagaimana "pengacara, mahasiswa dan pekerja perempuan bertemu untuk membahas hak-hak mereka."

Dalam karyanya, Mottahedeh mengutip salah satu slogan kunci dari gerakan perempuanpascarevolusi: "Kita tidak melakukan revolusi untuk melangkah mundur."

Khomeini dan pendukungnya tidak terlalu peduli pada hak-hak perempuan. Dalam pikiran mereka, perempuan Iran harus sangat berlawanan dengan perempuan liberal yang mendapat kebebasan di Barat.

Kaum revolusioner tidak hanya ingin membebaskan Iran dari pengaruh politik dan ekonomi AS selama bertahun-tahun, tetapi juga mempromosikan budaya Islam di kawasan itu.

Cadar menjadi ciri khas dari tatanan baru yang sejatinya kembali ke tatanan lama ini - melambangkan cara hidup Iran yang sangat anti-Barat. "Revolusi Islam berkembang menjadi kontrarevolusi seksual, pertarungan memperebutkan seksualitas perempuan," tulis ilmuwan politik AS, Hamideh Sedghi dalam laporannya tahun 2007: Women and Politics in Iran: Veiling, Unveiling, and Reveiling.

Seksualitas dengan demikian telah menjadi isu yang sangat dipolitisasi, dengan konotasi anti-Barat yang kuat. Salah satu slogan yang beredar di tahun 1979 adalah: "Pakailah kerudung, atau kami akan memukul kepalamu." Yang lainnya adalah: "Kematian bagi yang menanggalkan hijab."

Foto Terlarang Seronoknya Perempuan Iran Meniru artis barat Kerudung dikenakan menutupi rambutnya yang dipirang, sementara chador dikenakan menyelimuti pakain gaya barat. Perempuan Iran ini bersiap keluar rumah. Kecantikan di Iran menyelaraskan tradisi dan modernitas. Ini terpapar dalam jepretan fotografer Samaneh Khosravi. Banyak perempuan Iran meniru tampilan aktris Hollywood yang mereka amati via internet atau televisi satelit.

Foto Terlarang Seronoknya Perempuan Iran Melonggarkan aturan Sejak Revolusi Islam pada tahun 1979, perempuan di Iran harus menutupi rambut dan tubuhnya di muka publik. Perempuan muda melonggarkan aturan itu, misalnya memakai jilbab, namun sebagian rambut dapat terlihat. Tampak dalam foto, kelompok perempuan muda yang sedang berjalan bersama di Tochal, sebuah gunung di utara Teheran.

Foto Terlarang Seronoknya Perempuan Iran Wajah boleh terlihat Kaum agamis di Iran menafsirkan aturan ketat tata cara berpakaian, dimana perempuan harus berhijab. Menutup wajah tak diwajibkan. Dahulu, dari tahun 1936 sampai 1941, raja Reza Shah Pahlevi melarang perempuan mengenakan jilbab di depan umum.

Foto Terlarang Seronoknya Perempuan Iran Jaket Marilyn Monroe Banyak orang Iran berbelanja lewat internet - ketika mencari model-model unik seperti jaket Marilyn Monroe ini. Khosravi mengatakan: "Desainer muda mempublikasikan pakaian mereka dengan mudah di Facebook atau Instagram dan menjualnya dari rumah."

Foto Terlarang Seronoknya Perempuan Iran Operasi hidung laku di Iran Perempuan Iran banyak mengeluarkan uang untuk penampilan mereka. Operasi plastik booming. Setiap tahun, dilakukan 60.000-70.000 operasi hidung di Iran - lebih tinggi jumlahnya dibanding negara-negara lain di dunia. Fotografer Samaneh Khosravi menemani pemudi Iran yang hidungnya dioperasi, katanya: "Dia sangat senang dengan hasilnya."

Foto Terlarang Seronoknya Perempuan Iran Tiap tahun angkanya naik Dari statistik ditemukan, angka operasi hidung di Iran setiap tahun meningkat. Tampak seorang gadis muda masih dengan perban di hidung berjalan-jalan di Taman Kota Mashhad, melihat-lihat kerajinan tangan,

Foto Terlarang Seronoknya Perempuan Iran Menggabungkan tradisi dengan modernitas "Kecantikan model Barat memainkan peran yang sama pentingnya dengan tradisi," ujar Khosravi. Fashion di Iran dipengaruhi oleh gabungan tradisi dan modernitas ini.

Foto Terlarang Seronoknya Perempuan Iran Perawatan kecantikan di rumah Bahkan layanan kecantikan bisa dilakukan di rumah. Dalam foto tampak seorang penata rambut mencabuti rambut-rambut halus pelanggannya dan mewarnai rambut mereka. "Semakin banyak perempuan yang ingin mengecat rambut menjadi pirang," kata fotografer Khosravi.

Foto Terlarang Seronoknya Perempuan Iran Hobi menikur-pedikur Samaneh Khosravi juga mengunjungi salon kecantikan besar di Iran. Di sana, perempuan bisa lebih bebas, karena laki-laki tidak diperbolehkan masuk ke salon ini. Banyak perempuan Iran menganggap perawatan kecantikan kuku sebagai hal penting, kata fotografer itu.

Foto Terlarang Seronoknya Perempuan Iran Tak selalu hitam Khosravi menampilkan gambar yang menepis anggapan klise tentang busana perempuan Iran. "Banyak perempuan dengan taat menutup diri, tapi tetap mengenakan warna-warna cerah. Beberapa kalangan berpikir bahwa mereka selalu berjalan dengan hijab hitam.

Foto Terlarang Seronoknya Perempuan Iran Jaga kesehatan lewat olahraga Gadis-gadis muda Iran tampak berolahraga di sebuah lapangan olahraga di Teheran. Kecantikan juga diselaraskan dengan kebugaran.

Foto Terlarang Seronoknya Perempuan Iran Merayakan kultus kecantikan Terutama di kota-kota besar, kultus kecantikan dirayakan. "Generasi muda telah berhasil menemukan keselasaran ideal antara modernitas dan tradisi," kata Khosravi. Meskipun demikian, mereka tetap menghormati batasan-batasan sosial. Penulis: ap/rzn(foto: Samaneh Khosravi)



Mempolitisasi tubuh

Khomeini mulai mendesak perempuan untuk memakai kerudung sejak musim semi 1979. Pada tahun 1983, parlemen Iran memutuskan bahwa perempuan yang tidak menutupi rambutnya di muka umum akan dihukum dengan 74 cambukan. Sejak tahun 1995, perempuan yang tidak berjilbab juga bisa dipenjara hingga 60 hari.

Perempuan Iran yang menentang aturan kemudian dicap sebagai "pelacur Barat," tulis Hamideh Sedghi. Tradisi berkerudung disalahgunakan untuk mempromosikan dan menegakkan citra perempuan Iran sejati, di kalangan luas masyarakat. "Perempuan berpakaian pantas - sebuah norma yang ditetapkan oleh rezim- menjadi pembawa kehidupan religius Iran, negara dan masyarakat pada umumnya," kata Negar Mottahedeh.

Namun, semakin banyak pria dan perempuan Iran yang menolak ideologi yang dipaksakan oleh pemimpin agama Iran ini. "Perempuan memprotes dengan tidak lagi mengindahkan kode berpakaian," kata Mottahedeh. "Mereka menunjukkan bahwa mereka ingin mendapatkan kembali kendali atas tubuh mereka sendiri. Memilih bagaimana mereka menata rambut mereka, atau apakah mereka mengecat kuku atau tidak, adalah pilihan mereka."

Perempuan Iran, katanya, mengadopsi cara baru untuk melakukan protes, dan dengan demikian, memaksa rezim untuk bereaksi. "Hal ini, pada gilirannya, memancing respons dari perempuan Iran. Kebijakan di sekitar tubuh perempuan terus berubah."

Kersten Knipp (ap/as)