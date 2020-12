Kedubes AS di Baghdad Jadi Sasaran Tembakan Roket

Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) yang terletak di Zona Hijau Baghdad menjadi sasaran serangan roket pada Minggu (20/12). Pejabat keamanan Irak yang tak ingin diketahui identitasnya mengatakan kepada kantor berita AP bahwa sistem pertahanan C-RAM Kedubes AS telah berhasil menghalau roket.

Namun, roket itu menyebabkan kerusakan pada kompleks perumahan dan mobil yang diparkir di sekitar area Kedubes AS. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.

"Kedutaan Besar AS mengonfirmasikan bahwa roket yang ditargetkan ke Zona Internasional (Zona Hijau) berhasil digagalkan oleh sistem pertahanan kedutaan," kata Kedubes AS lewat pernyataan tertulisnya, seraya menambahkan bahwa kompleks perumahan di sekitar Kedubes AS mengalami beberapa kerusakan kecil.

"Kami menyerukan kepada semua pemimpin politik dan pemerintah Irak untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah serangan semacam itu dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab,'' kata pernyataan itu.

Ledakan terdengar di seluruh Baghdad

Joyce Karam, koresponden The National, membagikan video roket yang berhasil dicegat dan menuliskan di Twitternya bahwa kedutaan AS telah "menjadi sasaran serangan Roket Katyusha dan mortir."

Sementara, wartawan AFP di Baghdad mendengar sedikitnya lima ledakan keras.

"Semua orang berteriak dan menangis. Istri saya sangat terganggu akibat suara yang menakutkan itu," kata seorang warga Irak setempat yang rumahnya terkena dampak serangan roket, kepada AFP.

Serangan menjelang peringatan tewasnya jenderal top Iran

Serangan itu terjadi menjelang peringatan satu tahun pembunuhan terhadap jenderal top Iran Qassem Soleimani oleh AS.

AS menarik beberapa stafnya dari kedutaan di Baghdad pada awal Desember untuk mengantisipasi serangan balasan.

Massa Pelayat Iringi Prosesi Pemakaman Jenderal Iran Qassem Soleimani Massa ingin menyentuh peti jenazah Sebagai belasungkawa dan ucapan perpisahan, massa di Teheran bergantian ingin ikut menyentuh peti jenazah jenderal yang terbunuh dalam serangan drone AS di Baghdad, Irak. Jenazah Jenderal Qassem Soleimani diterbangkan ke Teheran, Senin (06/01). Massa meneriakkan kata-kata "Matilah Amerika!" dan "Balas Dendam!"

Massa Pelayat Iringi Prosesi Pemakaman Jenderal Iran Qassem Soleimani Ayatollah menangis Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menangis ketika memimpin doa di depan peti jenazah. Khameini menyerukan "balas dendam berat" terhadap AS. Pengganti Soleimani yang menjadi pemimpin Quds, Esmail Qaani (kanan) juga menunjukkan emosi pada hari itu.

Massa Pelayat Iringi Prosesi Pemakaman Jenderal Iran Qassem Soleimani Pemakaman terbesar sejak 1989 TV pemerintah Iran mengatakan jumlah pelayat mencapai lebih dari satu juta orang, tetapi banyak yang memperkirakan bahwa jumlah sebenarnya kurang dari itu. Terlepas dari perdebatan itu, pemakaman ini adalah yang terbesar di Iran sejak pemakaman pendiri Republik Islam, Ayatollah Ruhollah Khomeini, tahun 1989.

Massa Pelayat Iringi Prosesi Pemakaman Jenderal Iran Qassem Soleimani Pemimpin yang populer Soleimani adalah pemimpin militer yang cukup populer. Kematiannya ditangisi oleh banyak orang termasuk juga di kalangan militer Iran. Seorang jenderal Quds yang tidak disebutkan namanya terlihat tersungkur dan menangisi peti matinya.

Massa Pelayat Iringi Prosesi Pemakaman Jenderal Iran Qassem Soleimani Putri Soleimani: "hari gelap" bagi AS Anak perempuan Qassem Soleimani, Zeinab, berbicara dalam prosesi pemakaman. Dia mengatakan "hari-hari gelap" akan datang untuk AS. "Trump gila, jangan berpikir bahwa semuanya sudah berakhir dengan kemartiran ayah saya," katanya.

Massa Pelayat Iringi Prosesi Pemakaman Jenderal Iran Qassem Soleimani "Kita semua adalam Soleimani" Soleimani adalah pahlawan nasional bagi banyak orang di Iran, bahkan bagi mereka yang menyatakan sebagai bukan pendukung para pemimpin ulama Iran. Kematian Soleimani telah menyatukan warga Iran dari seluruh spektrum agama dan politik.

Massa Pelayat Iringi Prosesi Pemakaman Jenderal Iran Qassem Soleimani "Pahlawan" militer Kerumunan massa yang membawa bendera Iran berkumpul di depan gambar besar Soleimani ketika ia dianugerahi Ordo Zolfaghar, kehormatan militer tertinggi di Iran. Soleimani telah dinyatakan sebagai "pahlawan" militer. Jalan-jalan di Teheran banyak yang ditutup karena dipenuhi pelayat. (ae/hp) Penulis: Elliot Douglas



Serangan roket yang diluncurkan pada Minggu (20/12) merupakan pelanggaran ketiga dalam kesepakatan gencatan senjata oleh otoritas Barat dan Irak dengan kelompok garis keras dan pro-Iran. Gencatan senjata itu telah disepakati pada bulan Oktober.

Beberapa kelompok secara tak disangka mengutuk serangan itu, termasuk ulama populis dan mantan pemimpin militan Moqtada al-Sadr. Kelompok paramiliter Syiah Irak, Kataeb Hezbollah, yang dituduh melakukan serangan, mengatakan bahwa "pemboman terhadap kedutaan jahat (AS) di masa ini adalah kesalahan."

Pemerintahan Trump menuduh pemerintahan Iran berada di balik serentetan serangan baru-baru ini terhadap urusan AS di negara itu dan telah memperingatkan Baghdad bahwa mereka akan menutup kedutaannya kecuali Irak dapat mengendalikan serangan.

Pada November, Presiden Donald Trump mengumumkan pengurangan pasukan AS di Irak pada Januari, sebelum dia turun dari jabatannya sebagai presiden AS.

pkp/rap (AP, Reuters, AFP)