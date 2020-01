Serangan Iran di Irak, Pakar: Hanya Operasi ''Teatrikal'' Bukan Serangan Strategis

Rabu (8/1) pagi, militer Iran menembakkan rudal ke markas militer Amerika Serikat (AS) di Irak sebagai serangan balasan atas pembunuhan Jenderal Garda Revolusi Iran dan komandan pasukan elit Quds Qassem Soleimani.

Menurut Departemen Pertahanan AS, puluhan rudal di tembakkan ke pangkalan udara Al Asad dan sebuah pangkalan udara di dekat Erbil di Irak utara.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa serangan AS terhadap Soleimani adalah tindakan pencegahan atas rencana Iran yang disebutnya akan menyerang diplomat dan tentara AS. Sebagai reaksi, Iran mengancam akan melakukan serangan balasan segera terhadap AS.

Pasca serangan udara oleh Iran, negara-negara Eropa meminta AS-Iran saling menahan diri agar tidak meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.

Setelah serangan udara Iran diluncurkan, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menulis lewat Twitter, tindakan itu adalah bentuk pertahanan diri yang proporsional. Serangan itu menargetkan pangkalan militer AS yang sebelumnya ditengarai telah meluncurkan serangan udara untuk membunuh Qassem Soleimani. Zarif juga menambahkan, Iran tidak ingin ada eskalasi perang.

Presiden AS Donald Trump juga menjawab lewat Twitter dan mengatakan, semuanya baik-baik saja dengan pasukan AS di Irak. Dia menegaskan tidak ada tentara AS yang jadi korban dalam serangan udara Iran itu, meskipun terjadi kerusakan di pangkalan militer Irak.

"Iran tampaknya akan mengendur," kata Trump dalam pidato yang disiarkan di televisi, Rabu (8/1).

Serangan teatrikal

Kalangan pakar mengatakan, serangan yang dilakukan Iran ke markas militer AS di Irak sengaja dibuat untuk tidak mengenai tentara AS. Tindakan itu juga untuk menunjukkan bahwa Iran mampu melakukan serangan balasan dengan presisi, namun sengaja tidak ingin lebih memperuncing situasi.



“Propaganda Iran menggambarkan serangan ini sebagai kemenangan telak untuk memenuhi seruan balas dendam atas terbunuhnya Soleimani. Dan mereka memberi selamat kepada warga Iran atas kemenangannya melawan AS,” kata Ali Fathollah-Nejad, pakar Iran di organisasi Brookings Doha Centre.

"Mereka melakukan itu dengan maksud untuk menunjukkan bahwa seruan balas dendam mereka telah berakhir, dengan memberi pukulan besar bagi Amerika."

Menurut kantor berita pemerintah Iran FARS, serangan udara Iran menewaskan sedikitnya 80 tentara AS dan menghancurkan sejumlah besar drone dan helikopter. Namun, belum ada konfirmasi resmi atas klaim ini.

Pengamat Iran lain, Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Asia Selatan di Uni Eropa, Paolo Casaca mengatakan, serangan rudal Iran lebih merupakan serangan simbolis dan bukan serangan strategis.

"Itu sangat simbolis, mereka menyerang di jam yang sama ketika AS membunuh Soleimani," ujar Casaca.

"Serangan ini adalah aksi resmi, bukan lagi dengan proksi (perwakilan), bukan serangan teroris terhadap warga sipil, namun berupa aksi militer.”

Casaca mengatakan, menurut laporan yang ia baca, rudal itu tidak ditargetkan untuk mengenai fasilitas di pangkalan militer AS secara langsung. Selain itu, militer Iran tidak menggunakan teknologi rudal terbaiknya dalam serangan itu.

"Saya pikir, mereka tidak mencoba membunuh atau melukai tentara Amerika. Saya pikir itu lebih merupakan operasi teatrikal."

Baca juga: Pemakaman Soleimani di Kerman, Puluhan Pelayat Meninggal Terinjak-Injak

Massa Pelayat Iringi Prosesi Pemakaman Jenderal Iran Qassem Soleimani Massa ingin menyentuh peti jenazah Sebagai belasungkawa dan ucapan perpisahan, massa di Teheran bergantian ingin ikut menyentuh peti jenazah jenderal yang terbunuh dalam serangan drone AS di Baghdad, Irak. Jenazah Jenderal Qassem Soleimani diterbangkan ke Teheran, Senin (06/01). Massa meneriakkan kata-kata "Matilah Amerika!" dan "Balas Dendam!"

Massa Pelayat Iringi Prosesi Pemakaman Jenderal Iran Qassem Soleimani Ayatollah menangis Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menangis ketika memimpin doa di depan peti jenazah. Khameini menyerukan "balas dendam berat" terhadap AS. Pengganti Soleimani yang menjadi pemimpin Quds, Esmail Qaani (kanan) juga menunjukkan emosi pada hari itu.

Massa Pelayat Iringi Prosesi Pemakaman Jenderal Iran Qassem Soleimani Pemakaman terbesar sejak 1989 TV pemerintah Iran mengatakan jumlah pelayat mencapai lebih dari satu juta orang, tetapi banyak yang memperkirakan bahwa jumlah sebenarnya kurang dari itu. Terlepas dari perdebatan itu, pemakaman ini adalah yang terbesar di Iran sejak pemakaman pendiri Republik Islam, Ayatollah Ruhollah Khomeini, tahun 1989.

Massa Pelayat Iringi Prosesi Pemakaman Jenderal Iran Qassem Soleimani Pemimpin yang populer Soleimani adalah pemimpin militer yang cukup populer. Kematiannya ditangisi oleh banyak orang termasuk juga di kalangan militer Iran. Seorang jenderal Quds yang tidak disebutkan namanya terlihat tersungkur dan menangisi peti matinya.

Massa Pelayat Iringi Prosesi Pemakaman Jenderal Iran Qassem Soleimani Putri Soleimani: "hari gelap" bagi AS Anak perempuan Qassem Soleimani, Zeinab, berbicara dalam prosesi pemakaman. Dia mengatakan "hari-hari gelap" akan datang untuk AS. "Trump gila, jangan berpikir bahwa semuanya sudah berakhir dengan kemartiran ayah saya," katanya.

Massa Pelayat Iringi Prosesi Pemakaman Jenderal Iran Qassem Soleimani "Kita semua adalam Soleimani" Soleimani adalah pahlawan nasional bagi banyak orang di Iran, bahkan bagi mereka yang menyatakan sebagai bukan pendukung para pemimpin ulama Iran. Kematian Soleimani telah menyatukan warga Iran dari seluruh spektrum agama dan politik.

Massa Pelayat Iringi Prosesi Pemakaman Jenderal Iran Qassem Soleimani "Pahlawan" militer Kerumunan massa yang membawa bendera Iran berkumpul di depan gambar besar Soleimani ketika ia dianugerahi Ordo Zolfaghar, kehormatan militer tertinggi di Iran. Soleimani telah dinyatakan sebagai "pahlawan" militer. Jalan-jalan di Teheran banyak yang ditutup karena dipenuhi pelayat. (ae/hp) Penulis: Elliot Douglas



Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Pemimpi tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei mengatakan bahwa serangan rudal Iran adalah tamparan keras bagi AS. Ia menambahkan bahwa aksi militer saja masih belum cukup. Presiden Iran Hassan Rouhani menyebut bahwa tujuan utama Iran setelah pembunuhan Soleimani adalah memaksa AS untuk menarik semua pasukan militernya dari Timur Tengah. Perdana Menteri Irak, Adel Abdul Mahdi, juga menyerukan agar AS segera menarik sekitar 5.000 tentaranya yang ditempatkan di Irak.

Namun analis urusan militer Iran, Hossein Aryan mengatakan, tujuan Iran dan Irak untuk mengusir tentara AS sulit terjadi. Sekalipun ketegangan meningkat, namun, para ahli mengatakan baik AS maupun Iran sebenarnya tidak mau ada perang terbuka di Timur Tengah.

"Saya pikir AS dan Iran tidak akan terlalu frontal berperang di Irak. Saya pikir Iran akan melanjutkan taktik mereka menggunakan serangan proksi dan menyamarkan serangannya," kata Paolo Casaca.

Ketegangan antara AS dan Iran telah berjalan hampir dua tahun, sejak Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa AS menarik diri dari Perjanjian Atom Iran, yang disepakati tahun 2015 oleh Iran, AS, Prancis, Inggris, Rusia dan Jerman setelah perundingan alot. Sejak itu, Trump memberlakukan kembali sanksi-sanksi ekonomi yang menyulitkan Iran, karena mereka tidak bisa lagi menjual minyak ke luar negeri. (pkp/hp)