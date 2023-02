Janji Taburan Bintang dan Film Apik di Berlinale 2023

Festival Film Berlinale ke-73 di Berlin, Jerman, akan kembali dibuka menghadirkan sederetan bintang dan film-film apik. Festival ini akan dibuka pada Kamis (16/02) dengan fokus pada perjuangan untuk kebebasan di Ukraina dan Iran. Festival ini rencananya akan dihadiri oleh deretan bintang terbanyak sejak pandemi.

Berlinale ke-73, yang secara tradisional merupakan festival paling politis dari tiga festival film terbesar di Eropa, akan bertepatan dengan peringatan dimulainya invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Acara ini akan memutar sembilan film baru, antara lain film dokumenter tentang kehidupan Ukraina di masa perang, termasuk film berjudul Superpower karya Sean Penn.

"Lebih dari sekadar film dokumenter, Superpower adalah proyek film oleh realitas dipaksa untuk berubah menjadi sesuatu yang kurang dapat dikendalikan, tetapi lebih bermakna," kata penyelenggara festival dalam sebuah pernyataan. Sean Penn, aktor dan sutradara asal Amerika Serikat yang juga peraih Oscar itu, tengah berada di ibu kota Ukraina, Kyiv, pada Februari 2022, saat Rusia meluncurkan invasinya. Ia kemudian melakukan beberapa kunjungan kembali ke Kyiv.

Pembuat film independen dari Iran juga akan menjadi pusat perhatian dengan serangkaian pemutaran perdana dan diskusi panel tentang situasi yang terjadi di negara itu. Iran diguncang serangkaian protes hak asasi manusia sejak September 2022.

Deretan juri Berlinale 2023 yang akan dipimpin oleh Kristen Stewart Foto: Mark Von Holden/Hannibal Hanschke/Invision/Berlinale/epa/dpa/picture alliance

Direktur Artistik Carlo Chatrian mengatakan festival tahunan yang digelar selama 11 hari itu "bahu-membahu dengan mereka yang berjuang untuk mengekspresikan ide-ide mereka." Di Berlinale ia menjanjikan pemutaran film-film yang "menceritakan kisah dunia dengan segala lukanya serta keindahannya yang memilukan."

Aktor Prancis-Iran Golshifteh Farahani ("Paterson") akan menjadi juri untuk hadiah utama yakni Golden and Silver Bear yang dewan jurinya akan dipimpin oleh bintang Hollywood, Kristen Stewart. Bintang berusia 32 tahun ini akan menjadi ketua jury termuda dalam sejarah festival tersebut.

Sembilan belas film dari seluruh dunia akan bersaing untuk mendapatkan penghargaan utama, termasuk film berjudul Manodrome yang dibintangi oleh Jesse Eisenberg dan Adrien Brody. Film ini disebut sebagai film thriller tentang krisis maskulinitas.

Bertabur bintang dan film berbobot

Kepala biro Eropa dari media The Hollywood Reporter, Scott Roxborough, mengatakan kepada AFP bahwa setelah beberapa tahun sempat diwarnai wabah virus corona, Berlinale kembali dengan "kekuatan bintang-bintang besar" pada gelaran karpet merahnya.

Steven Spielberg, yang telah tiga kali memenangkan Academy Award, dijadwalkan akan hadir di ibu kota Jerman untuk menerima Beruang Emas kehormatan untuk pekerjaan seumur hidupnya, yang disorot dalam retrospektif.

Sementara aktor Inggris Helen Mirren akan hadir di penayangan perdana film Golda yang sangat ditunggu-tunggu. Dalam film itu ia berperan sebagai satu-satunya perdana menteri perempuan di Israel, Golda Meir.

Vicky Krieps, aktor kelahiran Luksemburg yang membuat terobosan saat beradu akting dengan Daniel Day-Lewis dalam film Phantom Thread, akan berperan sebagai penulis terkenal asal Austria, Ingeborg Bachmann, dalam sebuah film biografi oleh sutradara veteran Jerman, Margarethe von Trotta.

Ada film tentang Boris Becker

Berlinale memiliki rekam jejak yang lebih kuat dibandingkan Cannes atau Venesia dalam menyertakan sutradara perempuan, yang jumlahnya mencapai sekitar 40% peserta pada Berlinale tahun ini.

Film pada malam pembukaannya berjudul She Came to Me adalah karya sutradara Rebecca Miller. Ini adalah komedi romantis tentang seorang komposer, dibintangi oleh Peter Dinklage dari Game of Thrones, Anne Hathaway dan Marisa Tomei.

John Malkovich akan mempersembahkan film berjudul Seneca -- On the Creation of Earthquakes, sebuah kisah surealis yang diambil dari mentor tiran Kaisar Nero pada masa Romawi Kuno. Selain itu, ada pula film berjudul Boom! Boom! The World vs. Boris Becker yang berkisah tentang perjuangan juara tenis Jerman ini.

Scott Roxborough dari media The Hollywood Reporter mencatat bahwa Festival Film Berlinale punya reputasi "menemukan suara baru" dan meluncurkan talenta baru. Berlin "adalah tempat penemuan karena panitia seleksi cukup pandai menemukan hal-hal yang terlewatkan oleh festival lain," kata Roxborough.

Roxborough mengatakan dia menantikan film-film baru oleh Brandon Cronenberg dan sutradara Korea-Kanada Celine Song, yang menimbulkan sensasi di festival film Sundance bulan lalu dengan drama semi-otobiografinya berjudul Past Lives.

Dia juga memperkirakan bahwa fitur animasi fantasi berjudul Suzume karya Makoto Shinkai -- yang sudah menjadi blockbuster di Jepang -- diperkirakan menjadi "film terbesar yang keluar dari Berlin tahun ini."

ae/hp (AFP, dpa)