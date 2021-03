Friedrich Ebert dan Perjalanan Jerman Memulai Demokrasi

Pergolakan Politik Jerman dan Berakhirnya Perang Dunia I

Pidato menentukan di AS

Presiden AS Woodrow Wilson pada 2 April 1917 berbicara di depan Kongres dan mendesak keterlibatan AS dalam perang di Eropa. Empat hari kemudian, AS secara resmi mengumumkan perang terhadap Jerman dan bergabung dengan negara-negara sekutu di Eropa.