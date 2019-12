Film Peselancar Perempuan Dikecam Muslim Konservatif Bangladesh

Sebuah karya layar lebar yang berkisah tentang peselancar perempuan Bangladesh terancam dilarang beredar lantaran dituduh "melukai" sentimen keagamaan masyarakat. Perempuan dinilai tidak selayaknya menjadi tontonan saat berenang.

Desakan tersebut tertuang dalam petisi yang dilayangkan seorang pengacara bernama Huzzatul Islam. Di dalamnya dia menuntut pemerintah mencabut sertifikat lolos sensor untuk film berudul "No Dorai" tersebut. Film itu berkisah tentang perempuan miskin bernama Ayesha yang jatuh cinta pada olahraga selancar ombak.

Baca Juga:Simalakama Zaira Wasim, Aktris Bollywood yang Hijrah demi Agama

Kegiatan barunya itu menjadi tempat berlindung bagi Ayesha yang terdesak oleh tekanan sosial sebuah masyarakat konservatif yang menuntut perempuan menikah dini. Produser film, Mahboob Rahman, mengatakan Pengadilan Tinggi telah meminta mereka menyerahkan pledoi, kenapa sertifikat lolos sensor buat "No Dorai" tidak seharusnya dicabut.

Rahman mengakui dirinya terkejut melihat reaksi masyarakat terhadap film itu. No Dorai adalah film pertama di Bangladesh yang mengisahkan perjuangan peselancar perempuan keluar dari kemiskinan dan melawan prasangka dan stigma sosial di masyarakat.

"Ada kelompok yang ingin memaksa perempuan berdiam di dalam rumah," kata Rahman kepada Reuters. Dia mengaku juga mendapat ancaman pembunuhan. "Beberapa orang mengklaim Ayesha mengenakan bikini di dalam film itu dan sebabnya melanggar perintah agama. Padahal adegan seperti itu tidak ada. Orang-orang ini bahkan belum menonton filmnya."

Penampungan Khusus Bagi Janda dan Anak Rohingya di Bangladesh Wajah derita pengungsi Inilah Roshid Jan. Salah satu perempuan Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh dengan lima anaknya. Setelah militer Myanmar membakar desanya, mereka menempuh perjalanan selama sepuluh hari untuk mencapai perbatasan. Sekarang mereka ditampung di Cox's Bazar, di sebuah penampungan khusus bagi janda dan anak.

Penampungan Khusus Bagi Janda dan Anak Rohingya di Bangladesh Suaminya ditahan entah di mana Roshid Jan tidak tahu suaminya ada di mana. Suaminya adalah pemimpin agama di desa Phansi, dekat negara bagian Rakhine di Myanmar. Militer di tempat itu menuduh suami Rosyid Jan sebagai anggota kelompok militan sehingga ia pun ditahan sebelas bulan lalu. Sejak itu Roshid Jan tidak pernah melihat suaminya lagi.

Penampungan Khusus Bagi Janda dan Anak Rohingya di Bangladesh Penampungan Janda Tempat penampungan Balukhali berada di kota perbatasan Cox's Bazar. Tempat ini memang khusus dibuat untuk menampung para janda dan anak Rohingya. Badan Pengungsi PBB UNHCR dan organisasi lain menyumbang tenda. Sekitar 230 perempuan dan anak-anak sekarang ditampung di sini. Mereka menyebut tempat ini "Penampungan Janda".

Penampungan Khusus Bagi Janda dan Anak Rohingya di Bangladesh Saling memberi semangat Di tempat penampungan ada dapur bersama. Para perempuan bisa bertemu, saling berkenalan dan memasak bersama-sama. Kontak sosial ini penting. Mereka bisa saling memberi semangat dan mengelola pengalaman buruk dan trauma kekerasan yang mereka alami. Makanan dan minuman di penampungan ini merupakan sumbangan dari lembaga-lembaga bantuan internasional.

Penampungan Khusus Bagi Janda dan Anak Rohingya di Bangladesh Momen menyenangkan Memasak bersama anak-anak. Ibu dan anak ini kelihatan menikmati momen yang menyenangkan di tempat penampungan. Mereka sekarang bebas dari rasa takut, sekalipun tempat tinggalnya hanya sementara dan masa depan mereka masih belum jelas.

Penampungan Khusus Bagi Janda dan Anak Rohingya di Bangladesh Korban sindikat perdagangan manusia Tidak semua perempuan bisa diterima di penampungan ini. Karena penampungan ini disediakan bagi mereka yang membutuhkan perlindungan khusus. Kebanyakan perempuan dan anak-anak yang ada di sini adalah korban eksploitasi seksual. Reporter DW Arafatul Islam mengunjungi penampungan pengungsi di Cox's Bazar ini dan berbicara dengan para korban dan wakil-wakil lembaga bantuan.

Penampungan Khusus Bagi Janda dan Anak Rohingya di Bangladesh Penampungan bagi warga Rohingya Myanmar dan Bangladesh telah mencapai kesepakatan mengenai pemulangan para pengungsi ke Myanmar. Namun kapan hal itu dilaksanakan masih belum jelas. Uni Eropa akan membantu para pengungsi yang memang ingin pulang, sehingga mereka bisa hidup layak, kata pejabat urusan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini. (Foto dan teks: Arafatul Islam/hp/ts)



Kisruh seputar No Dorai berawal ketika Huzzatul Islam mengirimkan nota keberatan kepada tim produser pada 4 Desember silam. Dia meminta peredaran film dihentikan karena dinilai tidak sesuai dengan karakter relijius masyarakat Bangladesh.

"Kami ingin dewan sensor mencabut sertifikat untuk film ini. Kami ingin agar film ini tidak lagi beredar dan agar para pembuatnya meminta maaf," kata sang pengacara kepada Reuters.

Selancar air tidak tergolong jenis olahraga yang populer untuk perempuan di Bangladesh. Secara umum situasi kaum perempuan di negeri mayoritas muslim itu tidak kunjung membaik. Menurut PBB, lebih dari separuh perempuan di Bangladesh dinikahkan sebelum berusia 18 tahun.

Rahman mengatakan dia mendapat inspirasi untuk membuat film No Dorai usai bertemu Nasima Akter, peselancar perempuan dari Cox's Bazar di selatan yang mendapat perhatian media internasional usai mengalahkan rekan pria yang lain. Serupa tokoh film Ayesha. Akter juga berasal dari keluarga miskin.

Baca Juga:Bangladesh: Sang Profesor Mencari Keadilan Atas Pembunuhan Putranya

Perempuan itu menjadi tunawisma pada usia tujuh tahun dan bertaruh nasib pada olahraga selancar yang marak di kawasan pesisir Bangladesh. Kisah Akter diangkat menjadi film dokumenter oleh sineas AS, Heather Kessinger, dalam film berjudul "The Most Fearless: An Unexpectd Surf Story," pada 2015 silam.

Akter yang saat itu berusia 18 tahun kini dikabarkan sudah menikah dan memiliki dua orang anak. Dia tidak lagi terlihat berlatih.

"Di Bangladesh perempuan dianaktirikan dan tidak diizinkan melakukan apapun yang mereka suka. Kami membuat akhir yang berbeda pada film NO Dorai, di mana tokoh utamanya terus berjuang untuk berselancar dan menginspirasi perempuan lain," kata Rahman.

rzn/vlz (Thomson Reuters Foundation)